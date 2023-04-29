世界Cup：Rosario惠奈誘人小麥色H奶

下星期六就係立夏，大家準備好迎接熱辣辣嘅夏天未？身為男士，當然會好享受呢個季節，事關各種背心、短裙、熱褲又再喺視線範圍內出現，好似今期「世界Cup」主角Rosario惠奈咁有陽光氣息嘅大波妹，成個人都醒晒！

顏值有幾高？ 塊面略嫌有少少國字形，但無傷大雅，事關阿妹有一雙動人嘅明眸，笑容又燦爛親切，襯埋小麥色肌膚，靚女得嚟仲好有陽光氣息添！

混血兒魅力 雖然話「一白遮三醜」，但肌膚太白，睇落好似冇晒血氣，反而唔及得小麥色肌膚咁吸引，Rosario惠奈就有辦你睇！今年23歲嘅惠奈係一位混血兒，媽媽係日本人，爸爸就係玻利維亞人，唔知係咪受遺傳影響，成個Look好有鬼妹氣質，愛笑、活潑、爽朗，身材仲好惹火添，一來夠高挑，二來夠豐滿，講緊嘅係佢心口嗰對天然H奶，加上有個靚股同埋小麥色肌膚襯托，完美演繹出何謂健康美，難怪寫真界為呢位超新星送上「太陽級美BODY」呢個稱號啦！

格鬥形象女郎 擁有南美血統嘅Rosario惠奈，精通英文同西班牙文，早年曾經喺美國讀書，後來得到媽媽嘅鼓勵，回流日本，嘗試做寫真偶像，仲喺選美活動「Gravure Next 2020」取得亞軍！除咗拍寫真，惠奈亦係日本K-1格鬥賽事嘅形象女郎團體「K-1 GIRLS」其中一員。早排惠奈接受訪問話過去一年少咗拍寫真，希望新一年有多啲演出機會，仲話喺未來日子好想向全世界推廣一下日本料理，等多啲人有好嘢食。計我話，第一站不如嚟香港，一定有大把港男支持你！

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：胸形飽滿，分量十足，頻頻露出深長嘅「事業線」，仲勁到唧出側乳添！

社交網站 除咗參與寫真演出工作之外，Rosario惠奈亦會擔任格鬥賽事嘅形象女郎，登入佢嘅社交網，就會Feel到佢投入工作嗰份熱情。

Rosario惠奈 年齡：23歲

身高：5呎6吋

三圍：36-24-36

撰文：賢