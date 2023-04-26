色日放送：索女勾引 問你點忍！

喺日本嘅職場文化中，被公司派到其他縣市工作，就稱為「單身赴任」。而喺AV界亦有唔少作品系列以此為題材，男主角出外公幹期間感到寂寞難耐，遇到有索女埋身，梗係難抵誘惑而背妻出軌啦！

借宿一宵 喺片廠Madonna出品嘅《仲夏夜歸家，鑰匙丟了，寄宿在鄰居家》入面，和也一個人去到偏遠小區公幹，並住喺公司安排嘅公寓單位。有一晚，佢因為大頭蝦跌咗條鎖匙，感到不知所措之際，好彩遇到鄰家人妻小松杏畀佢借宿一宵，原來杏妹嘅老公都一樣去咗公幹，得番佢獨守空幃。之後兩人把酒言歡，和也飲大兩杯，被小松杏嘅女人味深深吸引，忍唔住攬住對方兼上下其手，杏妹本身亦寂寞難耐，結果肉搏戰一觸即發！自此之後，和也唔使擔心冇帶鎖匙，因為小松杏樂意大門為君開！

誘惑大計 於MADAN MANIAC推出嘅《隱藏肉食人妻勾引鄰居計劃》當中，泰祥被公司派去公幹，不過佢就成日偷懶唔做嘢，留喺住宿嘅公寓單位內無所事事。有一日，佢就見到鄰家人妻和樂優香好辛苦咁拎住重物，於是佢就出手幫忙，優香為表謝意，邀請泰祥返屋企飲杯酒。期間泰祥見到香妹真空冇戴Bra，搞到猛吞口水，而優香就趁機勾引，泰祥已經按捺不住，一於上咗先算！原來一切都係優香嘅計劃，因為佢一直備受老公冷落，所以存心勾引年輕力壯嘅泰祥，今次可以話計劃大成功！

每日爽歪歪 片廠BeFree製作嘅《被巨乳鄰居逆NTR誘惑中出》，講單身赴任嘅三郎要出外公幹一段日子，老婆就擔心佢會工作辛苦又孤獨寂寞，其實三郎每日都不知過得幾風流快活，因為佢遇到又索又姣嘅人妻森澤香奈，佢見到三郎身材健碩就嗒晒糖，更主動勾引上床，三郎完全忘記晒自己有老婆有家室，每晚都同香奈瘋狂大戰，加上香奈口技同騎功都一流，令三郎每日都爽歪歪！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部作品中，本仙最鍾意小松杏主演嘅《仲夏夜歸家，鑰匙丟了，寄宿在鄰居家》，原因係小松杏女人味濃，本身已經相當吸引，加上片中嘅場景同拍攝手法都能夠令人投入其中，而且鋪陳有序嘅劇情，令觀眾睇得開心又興奮。

撰文：賢