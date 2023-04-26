歡樂性講堂：與身障妻子重啟肌膚之親

Q：本人今年50幾歲，定居外國超過20年，幾年前妻子遇車禍而癱瘓，經努力進行復健，她漸漸可以攙扶支架站立，可是癱瘓後她也患上抑鬱症，主因是車禍的創傷後遺症以及夫妻疏離。最近一次覆診，醫生建議我們應該及早重新開始過正常的伴侶生活，包括同床和性生活，可助她提高個人價值和穩定情緒，並轉介我到物理治療部門去了解如何與癱瘓者進行性生活。老實說，我很保守，不太接受到外國醫生的建議。基於年紀考慮例如妻子早已停經，我自己因事件也提早衰老，這算不算更年期了？夫妻到了更年期還需要這些嗎？我也擔心懷孕問題怎辦呢？希望給我意見，謝謝。 Henry

A：華人思想跟外國觀點時有落差，很是常見，尤其是牽涉到親密關係課題。當年的遭遇，或許早就令閣下抽離於原來的丈夫角色，轉化為照顧者的角色，變得難以接受重啟性生活的建議。

肌膚之親能釋放身體的愉悅激素，如多巴胺和內啡肽，減輕壓力和焦慮，增加愉悅感和幸福感，還可提高女性的自尊感，有助於提升身心靈健康，相信這也是為何醫生會作此強烈建議。於實踐上，理解到閣下的憂慮，雖則醫療機構那邊教導怎樣重啟性生活，並非要全方位達成，重點其實是有某程度的肌膚之親。你們可按需要去選擇親熱方式，由較基本的親吻、擁抱、愛撫身體等等去做起，並在過程中重新了解彼此的需要和限制，找到一種適合彼此的親密方式。

伴侶間不用刻意因身障或更年期而停止親密接觸，特別是可讓妻子更直接地感受到親密層面上的愛意，不只是照顧層面上的關愛。嘗試先以漸進式去重啟親密接觸，感受雙方身心起了甚麼樣的變化，遇難題例如更年期疑惑可於下次向醫生告知。當然如果親密接觸發展至性行為，穩陣起見必須採用避孕措施，這同樣可向醫生直接查詢。