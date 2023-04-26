今夜一丁：Valenti Vitell 俄國靚偈王 全身都是敏感帶

乜嘢叫做極品靚偈？睇吓呢位嚟自俄羅斯嘅網紅Valenti Vitell啦，佢唔單止擁有一對激凸美乳及結實上翹蜜桃臀，仲有纖腰同馬甲線，睇到人不期然「敏感」呀！

紅爆歐洲 女人為保持身材苗條可以去到幾盡？節食、健身、做運動樣樣齊，當然喺力保纖腰嘅同時，又想擁有前凸後趷嘅S形曲線美，真係唔容易，而嚟自俄羅斯嘅Valenti Vitell就鍛煉出一副極品靚偈喇！

天生麗質，五官標致嘅佢，喺大學時期已兼職做模特兒，憑住迷人樣貌及火辣身材而獲得相當高嘅人氣，畢業後，佢便正式投身模特兒界，更參加過模特兒比賽，並奪得「最佳身材獎」，足見佢係絕對身材最好。而佢亦唔吝嗇美好身段，拍攝過唔少大尺度嘅寫真，一於公諸同好畀大家欣賞，亦憑住呢啲寫真令佢紅遍歐洲，故此佢喺21歲時做咗個重要嘅決定，就係移居英國發展模特兒事業。

積極鍛煉 Valenti對自己嘅要求相當高，為咗令身材更Fit，佢積極鍛煉身體，結果不但練出結實又渾圓嘅蜜桃臀，更練出腹肌同馬甲線，並因此成為人氣極高嘅健美模特兒。同時，佢亦將鍛練成果分享到社交帳號，成功吸納更高人氣，擁有超過218萬粉絲。佢亦乘勢喺網絡會員平台Fansly上開設帳號，為粉絲送上尺度更大嘅極限露出寫真，同時盡情吸金。

不過人紅自然是非多，惹嚟網民嘅批評，甚至懷疑佢嘅身材造假。對此，Valenti便密密拍片證明自己絕對係真材實料，同時佢亦分享健身片段，每日用上超過4個鐘健身，呢副極品靚偈真係用汗水同努力換取番嚟㗎！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：172cm

三圍：34D-22-34

社交網站

Valenti Vitell嘅極品靚偈，不但為佢贏得極高人氣，更成為性感網紅。不過講到最吸睛嘅，莫過於佢尺度極大嘅寫真，嗰種誘惑令人一見難忘，Click入佢嘅社交網就有好多福利照慢慢欣賞喇！

撰文：魂