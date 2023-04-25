今夜一丁：椎名亞希 奶量十足神Body

去過日本旅行嘅朋友，相信都會見過彈珠機，呢種含賭博成分嘅遊戲，好受當地成年人歡迎，而經營者為咗爭生意，除咗推出唔同題材嘅彈珠機，仲會搵靚女做形象大使，希望吸引多啲人去玩，椎名亞希可以話係身材最火辣嘅其中一位！

身材弗爆 肌肉健碩嘅男人特別有型，咁女人呢？當然都係以肉地結實為佳，而喺美女如雲嘅日本寫真界，有唔少女優都好畀心機操弗自己，椎名亞希就係當中嘅表表者。喺2021年正式投身寫真界嘅亞希，今年28歲，但係顏值一啲都冇跌Watt，個樣似乎愈嚟愈靚，神采飛揚，可以話比初出道時更吸引！另一方面，阿妹嘅身材都出現變化，以前望落有少少贅肉，但經過一番鍛煉，胴體變得曲線誘人，而且上圍對G奶仲係咁大咁挺，肌膚仲白滑咗添，所以被稱為「究極之高清神Body」！

恨上封面 其實喺成為寫真女優之前，亞希已獲得產經新聞挑選為女子組合「Janadol」成員，之後加盟巨乳女子組合「KNUoNEW」，以成員身份活躍舞台。2021年，亞希推出首隻寫真碟，坊間反應唔錯，點知隔咗成兩年先至出第二隻，唔少人都覺得莫名其妙，查實係因為一個字——忙！原來亞希為某彈珠機品牌擔任專屬形象女郎，成日都要落舖做宣傳，咁咪搞到冇時間拍寫真碟囉！亞希話未來會畀多兩錢肉緊發展事業，希望能夠推高人氣，令自己有機會上到雜誌封面。以亞希嘅質素，相信目標好快可以實現！

椎名亞希

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：36-24-35

社交網站 椎名亞希經常出席大大小小嘅攝影活動，登入其社交網，就可以留意到相關消息，順便欣賞埋佢嗰副神級Body呢！

撰文：賢