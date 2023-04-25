春色無邊濕到底

回南天最討厭嘅事，莫過於地板、牆壁濕到出水！不過，好多男士對於「濕」（Wet）呢個字相當敏感，總係諗起男女之間嘅風流韻事，唔知又包唔包括以下嘅有味話題呢？

Wet-mop 滴水拖把 英文情色俚語繁多，同「Wet」有關嘅，除咗解作夢遺嘅「Wet Dream」之外，仲有「Wet-mop」，照字面睇應該係濕拖把咁解，但暗藏嘅意思大家又估唔估得到？原來係指毛毛茂盛嘅蜜洞，理由係女性喺興奮時會有大量春水，搞到私處嘅毛毛濕到好似拖把。

話時話，女性動情時分泌出嘅春水，究竟有乜嘢成分呢？當然唔止含水咁簡單，裏面仲可以搵到吡啶、鮫鯊烯、尿素、醋酸、乳酸、醇、二元醇、酮、醛等元素。

Wet Ride 浴缸激戰 屋企有浴缸嘅話，除咗鴛鴦戲水之外，仲有乜嘢玩法可以增添性趣？有性學家就提議大家可以試吓「Wet Ride」呢個體位，玩法好簡單，男方只需坐喺浴缸，背靠缸邊，等女方可以坐喺身上，就可以進行活塞運動。呢招嘅好玩之處在於男女雙方都可以用手扶住缸邊借力，玩得更舒服，如果將浴缸水換成情趣潤滑液，快感就更為強烈。但專家提醒女士們，玩樂時千祈唔好畀浴缸水進入蜜洞，否則好易令私處出現不適同感染。

《A Wet Dream On Elm Street》驚到濕透 恐怖片灑鹽花，成日見，但拍四仔注入驚慄元素，效果又係點？不妨睇吓由Tom Byron Pictures喺2011年推出嘅《A Wet Dream On Elm Street》，佢嘅中文片名可直譯為《夢遺猛鬼街》，擺到明係向經典恐怖電影《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）「致敬」。影片由Lee Roy Myers執導，搵嚟Sophie Dee、Gracie Glam、Jennifer White等天后級脫星演出，陣容勁爆，劇情唔止貫徹原作嘅恐怖感，當中嘅情慾演出又激又火辣，令四仔迷睇得肉緊又興奮！憑住出色嘅製作，呢套四仔喺2012年嘅AVN頒獎禮上獲最佳導演、最佳個人性愛演出同最佳化妝3項提名，相當威水！

同場加映：濕度100%國民偶像 日本AV迷對「濕」呢個字有唔少幻想，事關唔少作品都以「濕」為賣點，而由FALENO star喺2020年8月推出嘅《濕度100%的接吻》可以話係其中一套人氣之作。影片由友田彩也香主演，片名令人有無限遐想，但賣點同潮吹無關，而係指阿妹會利用濕潤嘅嘴唇同舌頭，令對手產生難以言喻嘅快感！講開呢位喺2009年出道嘅AV女優，唔止口技一流，當年憑住迷人嘅外形同33E車頭燈，曾經喺2012年SOD舉辦嘅國民偶像選舉中獲得冠軍，難怪喺今時今日依然獲得極高支持度。

撰文：魂