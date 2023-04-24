今夜一丁：前Idol橫野堇 細腰豪乳搶關注

所謂食色性也，滿足自己嘅床上慾望絕對唔係錯事，之不過如果作為藝人，特別係日本嘅藝人，被發現同人開房咁就絕對係犯咗大忌喇，好似橫野堇就係因為咁，搞到演藝事業幾乎玩完，之後佢憑住美乳至成功由谷底反彈咋！

最強Body 日本藝能界嘅48系團體當中，小弟最鍾意NMB48喇，特別係睇過團體唔少成員嘅養眼寫真，好似白間美瑠、上西怜、本鄉柚巴等等，都係樣又靚又好身材嘅高質美女，至於今日同大家介紹嘅橫野堇，亦曾經係NMB48其中一員。

今年22歲嘅佢，被稱為「偶像界史上最強Body」，事關佢嘅身材真係正到震！條腰只得22吋咁幼，可想而知佢體形幾咁纖薄啦！不過佢並唔係瘦骨嶙峋排骨胸，反而係上圍豐滿，擁有一對脹卜卜嘅F奶，認真夠晒睇頭，喺身材誘人程度以及稀有度方面敢稱第二，相信好難搵到人被封為第一喇！

走出陰霾 橫野堇雖然今年只得22歲，但佢喺9年前已經加入一個叫做「SweetCandy」嘅美少女組合，展開青春偶像生涯，之後陸續加入過唔少組合，講到人氣最高嘅，一定要數NMB48呢個知名團體喇！期間佢除咗有好多登台表演機會，仲因為人氣急升，曾成為大阪京瓷巨蛋嘅棒球賽開球嘉賓，亦推出個人寫真集《你的身邊》，反應相當好，唔單止賣斷市，仲要再加印添！

然而，喺演藝事業起飛之時，佢被發現分別同兩名男星去開房，雖然男歡女愛係好正常嘅事，但係日本藝人就最顧及形象，橫野堇嘅演藝事業幾乎玩完。幸好，阿妹經過一段潛水期之後再轉埋事務所，終於成功翻身，否則分分鐘要學高橋聖子咁由寫真偶像變做AV女優喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-22-34

社交網站 橫野堇近期除咗忙於演出舞台劇，亦繼續密密拍寫真，大家可以從其社交網當中，欣賞到部分寫真照一飽眼福喇！

撰文：賢