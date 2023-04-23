色日放送：落力加操 床上變猛男

雖然話逃避可恥但很有用，不過面對困難只懂選擇逃避又點得呢！好似日本AV界嘅「床上苦手系列」咁，男主角唔係怕醜仔就係頹男，但係佢哋勇於面對問題，經過嚴格操練之後就變成床上猛男喇！

提升持久力 喺S1出品嘅《性格苦手同級生令我變得聽話》一片中，大學生洋介同女朋友拍拖已一段日子，好想初試人生第一次，不過佢擔心自己持久力不足，加上又冇床上經驗，於是就膽粗粗去幫襯風俗店搵有經驗嘅風俗孃培訓一下，點知遇到嘅風俗孃竟然係同班同學miru！聽完洋介嘅心事之後，miru決定以熟練嘅口技幫佢提升持久力，阿妹更為人為到底，返到學校都捉住對方進行「特訓」，最後成功令洋介變成持久力強嘅猛男。

密集式訓練 於片廠Kawaii推出嘅《三日兩晚被小惡魔管教》入面，伊藤舞雪呢位超絕品癡女今次應一位M男嘅要求，去到對方屋企同居三日，原因係M男好想由頹男變成床上猛男，所以拜託舞雪幫佢進行特訓。而舞雪亦做足本分，經常捉住M男上床，又嚟個即興吹奏，即使煮緊飯，舞雪亦唔會放過引爆對方嘅機會，經過一連串密集式訓練之後，M男果然雄風大增，喺床上令舞雪飽受強烈快感！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅「床上苦手系列」3部作品中，本仙最鍾意miru主演嘅《性格苦手同級生令我變得聽話》，原因係miru床技一流，對男主角做出嘅各種前戲都顯得技術高超，而且投入度極高，更重要係佢體質敏感，激戰期間經常爆發潮吹，令床戰更加精彩！

撰文：賢