喜雙飛：泰式大肉球 熱辣峰味

巨乳固然係男人所愛，當大肉球分別喺淳樸農村姑娘及辣模身上出現嘅話，大家覺得邊個會更加吸引呢？講緊嘅就係呢兩位嚟自泰國嘅Niparat Konyai及Thitikarn Srisap喇！

火辣「菇」娘 農村姑娘氣質清純樸實，點解佢會同網紅扯上關係呢？咁就要從2021年開始講起。話說當時有網民分享一輯報稱係泰國農村囡囡摘菇嘅寫真相，當中嘅「菇」娘不但氣質淳樸，心口一對激凸巨乳更係視覺效果十足，結果一夜爆紅。

經網民徹底搜尋後，發現相中人係名叫Niparat Konyai嘅爆乳泰國網紅，而且喺網絡界薄有名氣，佢之前已發布過喺菇場工作嘅性感自拍照，穿着白色喱士內衣，一對爆乳呼之欲出，睇到網民流晒口水！不過咪以為佢嘅「菇」娘身份係假，事實上，呢個種菇場係佢嘅家族生意，所以佢經常喺菇場幫手，亦因為咁，Niparat Konyai就被喻為泰國最火辣「菇」娘，同時引嚟網民起哄話想去菇場打工，同阿妹一齊種菇喎！

Niparat Konyai

年齡：24歲

身高：168cm

三圍：36G-25-36

「胸」猛小辣椒 現居於泰國曼谷嘅Thitikarn Srisap，帶畀大家另一種火辣誘人嘅味道，事關佢嘅外形不但美艷迷人，更散發出一股輕熟韻味，加埋心口一對巨型車頭燈，名副其實係「胸」猛小辣椒呀！

作為泰國人氣網紅嘅佢，爆紅經過亦相當傳奇，2020年有外國遊客喺泰國街頭影相，無意間將佢攝入鏡頭內，隨住照片喺網上瘋傳後，即引起網民哄動，好想知道呢位靚女係邊位。及後，有人發現原來佢就係泰國模特兒Thitikarn Srisap，於是大量網民便湧入佢嘅社交帳號，想一睹佢嘅風采，個個都大讚佢唔單止樣靚，身材更係勁正，就係咁，令佢嘅人氣火速上升，成為炙手可熱嘅網紅。

Thitikarn Srisap

年齡：28歲

身高：167cm

三圍：34G-23-35

第1回合：鬥胸器 兩位網紅之所以咁有話題性，當然係同佢哋嘅激凸身材有關。雖然佢哋嘅「胸」器可觀性十足，但真係要比較嘅話，Niparat Konyai對G奶更渾圓堅挺，而且夠晒純天然，故稍勝一籌。

第2回合：鬥性感 論性感度嘅話，雖然Niparat Konyai有唔少養眼度十足嘅寫真，但係Thitikarn Srisap嘅火辣度無可否認更加吸引，既有大露深溝，又有「峰」芒側露，視覺效果一流。

第3回合：鬥人氣 講到人氣，當然以粉絲量嚟進行比較，咁就最具說服力。Thitikarn Srisap擁有超過45萬粉絲，人氣唔低，只係比起Niparat Konyai就輸足幾條街，皆因佢擁有超過368萬粉絲，人氣明顯贏晒！

Report：兩個都要晒！ 泰國最火辣「菇」娘同「胸」猛小辣椒，邊個更討人歡喜？呢個問題一直被男士廣泛討論，不過膚淺啲嚟講，兩位囡囡嘅車頭燈至係佢哋最吸睛嘅地方，所以小弟認為唔使揀，梗係兩個都要晒啦！

撰文：魂