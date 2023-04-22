世界Cup：草野綾解放蜜瓜G奶

呢期網絡上有唔少人就港女去日本拍AV呢單嘢議論紛紛，有人讚亦有人彈，計我話條女敢作敢為，肯為理想作出犧牲，勇氣可嘉，事關要喺公眾面對裸露身材唔係人人都做得到，好似今期「世界Cup」主角草野綾，最近就推出第二本裸體寫真，確係值得敬佩！

顏值有幾高？ 今年28歲嘅草野綾，眉清目秀，笑容甜美，流露出幾分輕熟氣質，唯一缺點係下巴有啲長，但整體觀感依然好正。

極品巨乳 日本寫真界有好多巨乳美人，但唔係個個都夠膽露全相畀大家睇，今日為大家介紹嘅草野綾就唔同，拍起寫真上嚟一啲都唔錫身，相當大方。被歸類為姊系女優嘅草野綾，喺2017年投身寫真女優行列，當年佢喺原宿行街時被星探發掘，除咗因為顏值突出，亦同佢嗰副極品身材有關。事實上，綾妹有前有後，特別係心口對G Cup美乳勁吸睛，被稱為「最高級之蜜瓜奶」，最重要係佢早前已拍攝裸體寫真，對波有幾正，大家可以一目了然。

心繫家鄉 講開拍寫真，身材激凸嘅綾妹，只要着得性感啲就已經夠晒養眼，但佢為咗大家嘅眼福着想，喺2021年尾決定瞓身一脫，全裸演出第一本個人寫真集，結果坊間反應極好，銷量極佳，火速攀升至寫真集排行榜冠軍。舊年年尾，綾妹決定再下一城，推出第二本寫真集《白原》，同樣係全裸上陣，銷量亦相當理想。講真，近年可以喺一年內連出兩本寫真集嘅女優真係相當少有，亦為綾妹嘅寫真事業添上傳奇色彩。至於下一步會做乜？綾妹喺一次訪問中透露自己好掛住家鄉北九州市，所以好希望喺未來日子做啲嘢，例如向公眾介紹一下家鄉嘅風土民情，咁識得飲水思源，實在抵讚！

客觀評乳 Cup數：G

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：分量十足，好似兩粒蜜瓜，加上軟彈適中，質感天然，難怪被稱為「最高級之蜜瓜奶」。

社交網站 草野綾早前推出第二本個人寫真，現正密密做宣傳，登入佢嘅社交網，就可以留意到相關資訊。

草野綾 年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35

撰文：賢