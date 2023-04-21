今夜一丁：湊美空天然軟滑彈彈波

做人係要不斷咁進步先得嘅，就算有優秀嘅天賦條件，亦一樣要精益求精，否則好快就會被淘汰！唔少日本寫真女優都明白呢個道理，除咗不斷增值自己，亦打造出完美身材，擁有軟彈I奶嘅湊美空就係其中一位喇！

清純無添加 近期日本興起「地味」女子，所謂「地味」即係指氣質淳樸，打扮低調唔搶眼，俗語所講嘅老土同娘味都係屬於呢種地味系列，唔知大家又鍾唔鍾意呢種女仔呢？一向都不喜見庸脂俗粉嘅小弟就幾鍾意喇，所以亦對湊美空呢位地味風格嘅寫真女優相當有好感。

今年22歲嘅美空，可謂人如其名，心口擁有一對I Cup美巨胸，外形渾圓又飽滿，質感更係軟彈適中，一睇得知係純天然無添加，加埋一身雪白又鮮嫩嘅肌膚，呢副胴體實在太正喇！雖然佢個樣唔算好標青，但勝在笑容好似陽光一樣咁燦爛，充滿治愈能量，所以吸引到好多寫真迷支持！

夢想拍劇 其實大家能夠欣賞到湊美空如此火辣嘅身材，真係多得佢爸爸，原因喺2018年係阿世伯提議美空去參加選美比賽「Young Champion」，雖然未能獲得獎項，但係就畀大家見識到空妹嘅青春活力以及激凸身材，繼而進軍寫真界發展。

最近美空推出第二隻寫真DVD，當中佢會繼續大賣性感，不過阿妹表示自己雖然已經掌握到演出方法，但就話仲係唔滿意自己嘅身材，所以會勤做運動收身以及增強胸部嘅線條美態。另外，佢仲話除咗會努力拍寫真，更加希望能夠跳入電視台拍劇，最好仲係拍古裝劇添，因為佢爸爸鍾意睇呢類劇集喎！

社交網站 湊美空近期出席好多攝影活動及車展，想欣賞到佢演出時嘅性感姿態，就要多留意其社交網，當然仲可以睇埋佢嘅性感自拍照喇！

Profile 年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：38I-24-34

撰文：賢