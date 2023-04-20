洋媚女子：群娃亂舞舉手投降

男人要玩得開心，要求其實好簡單，只要多女就得，而同一個道理，男人想喺床上玩得過癮，都係一味多女就夠。究竟幾多個至啱數？睇吓今日介紹嘅作品就知道，梗係愈多愈好啦！

陣容鼎盛 鍾意睇一王大戰多后嘅四仔，同時又係綑綁愛好者嘅話，呢套由Adam & Eve推出嘅《I Prefer Bondage》相信會啱你口味。睇片名就知佢主打綑綁演出，只係片廠喺介紹卻稱並非綑綁咁簡單，皆因當中會嚟個多人綑綁，由Teagan Presley、Adrianna Luna、Riley Nixon等十多位人氣脫星演出，陣容相當鼎盛。喺兩小時片長中，成班脫星被人綁住，然後齊齊曳曳，跟住再一齊高潮，呻吟聲此起彼落，加上汁液橫飛嘅場面，夠晒激烈又興奮呀！

多P派對 床上玩樂，女伴愈多固然愈好，只係如果每位女伴都係極度飢渴嘅淫娃，男士嘅下場會係點？想知嘅話，就要睇吓由X-Core Cinema製作嘅《Unsatisfied Beauties》喇！搵嚟Black Angelika、Lucy Belle、Cindy Hope等癡女脫星演出，佢哋個個苛索無度，其中Black Angelika更喺各大四仔頒獎禮上多次奪得「最佳個人性愛演出獎」，實力毋庸置疑。故事講群P派對上，眾女狂攻一名型男，最後男方被榨乾，而班女就好滿足囉！

一鏡到底 如睇過著名大廠Evil Angel出品嘅「UNCUT」系列嘅話，都知佢以一鏡到底嘅拍攝手法為賣點，加上脫星嘅真性情演出，一直深受四仔迷歡迎，如果加埋一王多后嘅混戰大場面，就一定會更加精彩！咁大家就唔可以錯過呢套《UNCUT G.O.A.T.》喇，由四仔名導Mick Blue自編自導自演，聯同Payton Preslee、Violet Starr、Keira Croft等巨乳兼床技出眾嘅脫星演出，可以想像到情慾場面有幾精彩刺激。Mick導稱拍攝過程相當好玩，皆因眾女嘅床技高超，令佢無比享受，亦因為咁，有唔少四仔迷懷疑係導演自肥之作。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：左擁右抱係唔少男士嘅夢想，難怪唔少四仔廠都鍾意拍攝一王多后嘅題材，故此要拍出新鮮感畀觀眾唔係咁容易。今次推介嘅3套作品固然吸引，既有群戰派對又有綑綁情慾，只係講到最令人印象深刻，莫過於一鏡到底嘅《UNCUT G.O.A.T.》，值得一睇再睇。

撰文：魂