今夜一丁：Reya Sunshine 天后脫星 胸過界吸仔

家陣做成人網紅並唔易，原因係近年有唔少四仔脫星紛紛走入網絡分一杯羹，更憑才藝打響名堂，盡情吸金，其中就有呢位嚟自美國嘅Reya Sunshine喇。

激發慾望 早幾年唔少性感網紅，趁住會員制平台冒起，紛紛加入呢個容許尺度更大嘅平台搵食，為會員提供超火辣嘅寫真，仲可以製作成人影片，加上入門門檻低，成為吸金新渠道。正所謂「有麝自然香」，眼見呢類會員制平台嘅人氣愈嚟愈高，而且吸金力更強，唔少四仔脫星都踩過界搵食，喺美國邁阿密出生嘅Reya Sunshine就係其中之一。

佢本身係一位超人氣天后級脫星，加入會員制平台後，對一眾成人網紅嚟講自然造成威脅，知名度高唔在講，其社交網擁有超過307萬粉絲，更重要係佢演出經驗豐富，輕易激發男人嘅慾望，難怪佢嘅會員制平台帳號已有超過43萬人訂閱。

跳鋼管舞出身 Reya亦不諱言挾住天后脫星嘅身份，令佢喺平台上嘅吸金能力更高，不過佢就話呢種優勢係憑個人實力換番嚟。事實上，喺佢投身四仔界之前，係一位鋼管舞女郎，憑住誘人嘅舞技深得客人歡心，及後走去拍四仔，不但喺多個四仔頒獎禮上奪得獎項，更憑住火辣身材獲得情趣用品廠商嘅青睞，推出聯乘電動J杯，更奠定天后級脫星地位。

一直發展順利嘅佢，直至三年前遇上疫情，令工作量大減，便萌生開設OnlyFans帳號嘅念頭，結果為佢打開第二條吸金大道！不過Reya坦言創作拍攝四仔影片，當中都有難度，其中要諗製作主題同搵對手，已經係相當煩惱嘅事，所以呢啲錢賺得唔易㗎！

社交網站

早就擁有過百萬粉絲嘅Reya Sunshine，唔單止身材火辣，表演鋼管舞更係精彩，而佢亦會將誘人舞姿拍片分享，佢亦經常到夜店演出，真係相當勤力呀！

Profile

出生地：美國

身高：160cm

三圍：32DD-26-36

撰文：魂