睇片學英文：爆炸糖 點玩至更爽？

當年有套港產片話畀大家知，爆炸糖唔單止可以食，原來仲有「另類用途」！其實喺唔少AV片都有玩過呢種爆炸糖口愛玩意，因而成為令人趨之若鶩嘅口愛神物，當中仲有分初階同進階玩法添！

點解爆到啪啪聲？ 又稱「跳跳糖」嘅爆炸糖，早喺1956年由通用食品公司嘅化學研究員William A. Mitchell研發出嚟並獲得專利，直至1975年才正式生產及出售。而佢之所以有爆感，係同當中嘅高壓二氧化碳有關。生產商會將原材料混合，並以小量水溶解，再喺密閉容器中加熱至攝氏150度，再打入每平方英寸600磅嘅二氧化碳後加以冷卻。有趣嘅係因為爆炸糖個名太爆，搞到當年有家長以為會炸爆兒童個胃，搞到美國食品藥物管理局要設立電話專線嚟為家長解惑。

3大進階玩法 零舍刺激 咪以為口愛神物爆炸糖，只得傳統嘅吞吐玩法，其實仲有進階玩法㗎！英國情趣品牌Ann Summers嘅性學專家及設計師，針對爆炸糖喺口愛作用上進行研究，結果研究出三種進階玩法：

1.又震又爆：女士口含爆炸糖吞吐嘅同時，用震蛋震動自己嘅面頰，或下巴與喉嚨之間嘅部位，專家稱會令男士更銷魂。

2.快感倍升：將爆炸糖灑喺男士前列腺及後門處，以提升口愛快感。

3.混合爆裂：將沾滿爆炸糖嘅震蛋，刺激男士兵器及玉袋，同時進行第一及第二嘅玩法，三料齊爆，男士就可以體驗到前所未有嘅爆炸力啦！

情趣專用特別啲 爆炸糖雖然係口愛神物，但女士總覺得食得糖多易肥，因此有情趣用品商就設計出口愛專用嘅低糖爆炸糖，更為佢加入其他嘅玩法，好似Rock Candy Toys推出嘅「Poppin' Rock Candy」咁，以棒棒糖為外形，報稱能帶嚟更有集中力及更持久嘅爆炸效果，亦唔會因顆粒狀嘅爆炸糖而刮損男士嘅兵器，仲可以轟炸後花園添！Ann Summers出品嘅「Love Dust」，則係用喺男女身體上嘅爆炸糖，玩家可倒喺敏感帶或全身，透過肌膚感受爆炸般嘅魔力。

口愛魔女 辻井穗乃果 爆炸糖雖然好玩，但都要有高超口技嘅女伴，咁至玩得過癮，而日本AV女優辻井穗乃果就獲封為口技女王。1995年11月15日出生，2019年3月以Prestige專屬女優身份出道嘅佢，不但擁有172cm身高，仲有對38I巨乳，只係佢最令AV迷着迷嘅，更在於佢嗰條特長神舌，既長又幼兼識二度轉彎嘅神舌，每次口愛時都會令男優求饒。如想欣賞到佢精彩口技，就有呢套由BOTAN喺2022年7月推出嘅《美食怪盜‧魅魔》，為搵到擁有黃金精華素嘅男人，果妹使出魔力神舌，用味覺搵出目標！

撰文：魂