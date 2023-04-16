洋媚女子：老婆去咗旅行 偷食無王管

老婆同啲姊妹去旅行，無王管嘅老公會做啲乜？約朋友劈酒玩通頂打麻雀？呢啲都唔係重點，因為發生喺四仔世界嘅話，絕對係偷食嘅最佳時機呀！

偷嗒好友 究竟男女之間能否成為閨密？由廠牌Sweet Sinner出品嘅《Platonic》就話畀大家知係冇可能！由Mike Quasar執導，搵嚟咗Melissa Stratton、Skylar Snow等多位氣質脫星參演，故事講男主角同Melissa Stratton係青梅竹馬，並各自有家室，但原來男方一直暗戀女方，呢日佢趁老婆出差，鼓氣勇氣表白，結果一場激烈肉搏戰便由此展開。

乘機出動 老婆不在家，老公去偷食誇啦啦！就好似片廠DORCEL製作嘅《Attractions》劇情咁喇！四仔名導Alis Locanta執導，Bella Tina、Jayla De Angelis等多位靚女脫星演出。男主角個老婆要出國公幹，佢就乘機約幾個索女返屋企開派對，風流快活過後，老婆竟然提早返嚟炮製驚喜，呢鋪真係唔知點收科！

撰文：魂