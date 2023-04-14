網紅熱搜：泰妹愛棍仔糖啜到嗒嗒聲
男人總愛幻想，尤其係見到靚女啜棍仔糖時，更加挑起無限遐想，咁唔知大家睇到呢位泰國性感網紅Thamida Thanatansatit嘅啜棍仔糖寫真時，會唔會興奮到抖唔到氣呢？
表情銷魂
細個時啜住支棍仔糖，感覺係件好型嘅事，只係當年紀大咗，食棍仔糖嘅熱情慢慢降低，剩低嘅只有情懷。唔知係咪咁嘅原因，當男士們喺網上見到泰國女網紅Thamida Thanatansatit嘅啜棍仔糖寫真時，又再勾起大家嘅興趣。當然對棍仔糖嘅情懷係其中一個原因，而另一個更引人入「性」嘅原因，就係阿妹啜糖嘅表情好銷魂，令人愈睇愈有衝動嘅感覺，真係引死人呀！
事實上，現居於泰國曼谷嘅Thamida，外形的確係勁吸睛，迷人嘅雙峰加上五官標致嘅靚樣，仲有一對誘人嘅美腿，無論係着上內衣定比堅尼，都散發出勾起男士幻想嘅美感。
素顏示人
阿妹擁有令男士一見難忘美貌及身材，另一個身份係模特兒，早喺佢成為網紅之前，喺泰國已經擁有相當高嘅人氣，先後為多本雜誌及媒體拍攝過性感寫真同影片。不過如果以為Thamida只係憑住性感而獲得高人氣嘅話，咁諗未免太表面喇，有唔少粉絲都表示，佢哋最欣賞Thamida過人嘅自信，要知道唔少性感網紅所拍嘅寫真及影片，唔多唔少都經過修圖及美顏效果，但係Thamida就唔同喇，除咗分享性感寫真外，更經常分享素顏自拍照及零濾鏡影片，正因為呢份自信，令佢贏得更多粉絲支持。
社交網站
有人話性感網紅只得兩套衫，一套係內衣，另一套則係比堅尼，不過呢句話並唔適合用喺Thamida Thanatansatit身上，皆因佢嘅造型百變，而且性感火辣誘人，令佢嘅寫真更具觀賞性。
Profile
出生地：泰國
身高：167cm
三圍：35D-24-35
撰文：魂
人人做記者
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