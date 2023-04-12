歡樂性講堂：按摩遭奚落惹疑惑

Q：本人38歲，上星期離港去玩，妻子去美甲，我去光顧按摩。技師暗示要不要特別服務，又有意無意地「偷桃」，我說不好並答應多付小費，後來她繼續糾纏，我只好直接換人。怎知她離開時，對新進來的技師細聲講大聲笑，說甚麼褲襠臭發霉的，新進來的那技師打圓場說沒這回事。按摩前，我沖了身又更換了衫褲，怎可能有異味？我明知道她是發爛，但亦想到妻子曾提過湊近時會聞到一些異味，懷疑是包皮過長而引起衞生問題。現在我卻好像是對號入座，請問怎樣可以確定自己有沒有生理問題呢？陳先生

A：遇上不快經歷，的確會使人感到貼錢買難受。顧客理直氣壯，不欲肉隨砧板上，按摩師遭到拒絕而故意詆毀，明顯是為了奚落和惹怒顧客。按摩不成說晦氣話，不要當真亦毋須上心。

可是，該番言詞偏偏卻勾起了你的一些內心隱藏憂慮，那就是長期被忽略的包皮問題。包皮問題多數只會由自己或伴侶所察覺，尤其雙方有親密接觸時。

解開疑問的方法相當簡單，建議進行男士性健康檢查，由醫生去診斷包皮形態，若有包皮過長、包皮環過窄之類的情況，較易形成衞生問題。長期被覆蓋的部位清洗不夠，藏污納垢，混合了油脂、汗液、皮屑、細菌的白色糊狀物會滲出異味，它亦是引發輕微感染的病灶，也有機會令伴侶患上婦科炎症，如陰道炎和尿道炎等。宜正視個人健康，求診所需花費和時間不多，檢查後可讓自己和伴侶安心，也可照顧到彼此的性健康。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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