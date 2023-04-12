今夜一丁：Dainty Wilder 澳洲網紅 「裸」膽直逼四仔

隨住會員制平台嘅興起，而且入門門檻低，吸引唔少有意從事成人演出嘅男女加入行列，更造就出呢位嚟自澳洲嘅Dainty Wilder成人網紅出現，而佢嘅演出及魅力更直逼四仔脫星呀！

極速冒起 以往想透過成人演出搵錢，除咗拍四仔外，都冇咩其他途徑。而隨住網絡直播嘅興起，便湧現唔少成人女主播出現，但由於受到法規所限，仲有平台嘅條例限制，想長期透過成人直播嚟吸金並唔容易。不過，自從OnlyFans呢類會員制平台冒起，便成為有意從事成人演出嘅男女另一個吸金渠道，其中就有出生於澳洲悉尼嘅Dainty Wilder加入行列。

如果有睇過佢喺社交平台上所分享嘅寫真，就會發現佢嘅外形同氣質跟其他澳洲女郎唔同，因而令唔少人都以為佢係東歐美女，可能係因為咁，佢喺2021年開始活躍於OnlyFans，亦火速冒起成為人氣網紅。

自拍吸金 縱然Dainty Wilder多番澄清自己係正宗澳洲妹，卻仍然有唔少人覺得佢係嚟自東歐，後來佢亦懶再解釋，反而更加專注喺成人演出上。唔少網民都覺得佢嘅成人影片演出內容，直逼四仔之餘，質素亦相當高，因而令人懷疑佢曾演出過四仔，至於實情又係咪呢？

阿妹表示的確曾經有四仔片廠邀請佢演出，而佢亦有諗過投身四仔界，不過當時有一位做過脫星嘅好姊妹就向佢提議，與其演出四仔，不如直接喺會員制平台開帳號自己製作影片搵錢仲好，加上佢認識一位攝影師朋友，於是兩人便一拍即合，喺平台開始自製成人影片，並憑迷人外形喺網絡一鳴驚人。

Profile

出生地：澳洲

身高：170cm

三圍：34DD-23-35

社交網站

擁有迷人外形嘅Dainty Wilder，真係夠晒吸睛，喺佢嘅社交網就可以睇到好多火辣寫真，當中更有唔少全裸但冇露點嘅福利照，直擊你心臟呀！

撰文：魂