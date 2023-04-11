色日放送：北向珠夕 外向索女四圍撩！

以前就話「男主外、女主內」，但家陣已經唔同晒，好多女人都會出外闖蕩，正如今日為大家介紹嘅寫真女優北向珠夕，性格好動，最鍾意一個人騎住電單車遊山玩水，真係夠晒大膽！

神級高妹 雖然日本女仔以體態嬌小居多，但仍然可以喺寫真界搵到一啲高妹，就好似擁有一對修長美腿嘅菜菜緒，拍過唔少極具挑逗性嘅寫真，但可惜嘅係，自從成功轉型做演員之後，佢已經冇再拍寫真。幸好江山代有才人出，寫真界仲有一個筍盤可以欣賞，佢就係視菜菜緒為偶像嘅高妹北向珠夕！

身高有成5呎7吋嘅珠夕，今年只得23歲，比菜菜緒後生11年，青春逼人，樣子甜美，身材更加係有過之而無不及，心口有對鮮嫩E奶，亦成功為佢帶嚟「神級BODY」嘅美譽！

飆車獨遊 北向珠夕之所以生得咁高，同佢鍾意做運動有關，喺小學階段已愛上打排球，升讀中學後仲以青森縣女子代表隊成員身份，參加過全國都道府縣中學生排球錦標賽，後來因為受傷，先被逼放棄繼續打波。到咗2018年，已長得亭亭玉立嘅珠夕，獲選成為某知名運動品牌嘅第43代代言模特兒，令佢有機會投身藝能界，除咗喺寫真界打響名堂，仲有幸參演大河劇《韋馱天～東京奧運故事～》添！

雖然珠夕忙於工作，但依然好動，加上受父兄影響，漸漸愛上騎電單車，一得閒就會一個女仔驅車四圍去，藉此放鬆心情。計我話，一個人玩，點都會有啲悶，如果珠夕想搵個伴遊，筆者第一個報名。

北向珠夕

年齡：23歲

身高：5呎7吋

三圍：34-24-34

社交網站 性格好動嘅北向珠夕，喺互聯網世界亦都好活躍，頻頻喺社交網發表工作情報同生活點滴，仲間唔中上載性感照，向網友大派福利。

撰文：賢