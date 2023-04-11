睇片學英文：超級性戰 情慾導火線

但凡要凸顯一樣嘢與眾不同，我哋都會用到「超級」（Super）呢個字眼，咁喺情慾體驗方面，又有冇一啲好Super嘅例子呢？今次就同大家數一數。

Super Sex 令人回味 形容一啲好勁嘅嘢，通常會喺前面加「Super」呢個字，例如Super Computer、Super Model等等，咁「Super Sex」又係點解呢？原來當你啱啱經歷咗一次畢身難忘嘅床戰，就可以稱之為「Super Sex」！講開Super，美國情色俚語中有所謂「Super Dupers」，大家又知唔知係乜嘢意思呢？答案係指美規E Cup以上嘅爆乳。

《Super Sex Positions》 體位秘笈 細個讀性教育，通常只係簡單講解吓男女嘅性徵、點樣會有BB之類，根本唔會教授性愛體位，所以一般人只能夠透過睇成人影片嚟偷師。如果想學到正宗嘅性愛體位，由兩性及性學專家Paul Scott喺2008年所著嘅《Super Sex Positions》，真係好值得參考，事關書中率先採用案例式嘅實戰教程，加上大量嘅圖片同專業解釋，易讀易明，亦令讀者更易喺實戰中應用，難怪唔少男女都視呢本書為性愛體位手冊中嘅經典。

《Supergirl Surrender》 惡搞英雄 喺荷里活大片入面，女超人Supergirl能人所不能，可以將壞蛋玩到陀陀擰，勢估唔到喺四仔入面，情況唔止相反，仲要淪為鹹濕佬嘅玩物？想知道呢位女英雄嘅下場，就要睇吓Anastasia Pierce Productions喺2019年推出嘅《Supergirl Surrender》。影片搵嚟索女巨乳脫星Bunny Colby飾演女超人，片廠老闆兼男脫星Anastasia Pierce則飾演大壞蛋。故事講述Bunny Colby突然失去超能力，點知禍不單行，喺呢個時候撞正鹹濕大壞蛋，激烈嘅肉搏隨即上演，唔少四仔迷都話呢套四仔係Anastasia Pierce嘅自肥之作，唔知大家又點睇呢？

同場加映：超高級J奶安齋拉拉 喺日本AV界有唔少巨乳女優，但邊一位能夠配得上「超級神乳」呢個稱號？只要睇過AV片廠S1喺2018年推出嘅《超高級J cup神乳風俗美容師》，你就會得到答案。事關片中主角RION嗰對車頭燈又圓又大，真係好吸睛！或者你會覺得奇怪，點解RION咁面善嘅，好似同安齋拉拉撞樣噃！查實喺1994年出生嘅RION，同擁有一對45J超級完美車頭燈嘅安齋拉拉，係同一個人，而佢最大嘅問題係出片唔穩定，又唔搞社交帳號，仲試過神隱一段時間，所以就算身材超級正，人氣都去唔到超級勁嘅層次。另外，早排有傳佢喺日本某風俗店工作，消息一出即引嚟熱議，至於係真係假仍有待查證。

撰文：魂