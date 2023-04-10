網紅熱搜：巨乳坦克車 炸裂眼球

有人話訴苦係一種懦弱嘅行為，亦有人認為係減壓嘅方法之一，只係呢位美國性感巨乳網紅Katrina Gerig卻有第三個講法，就係訴苦不但改變咗佢嘅人生，更令佢爆紅添！

發洩情緒

心理學家稱如果感到苦惱，不妨搵人傾訴，有助抒發負面情緒。因為愈嚟愈多研究發現，負面情緒所帶嚟嘅唔止心理影響，更會影響到生理健康，故此當時仲未成為網紅，嚟自美國亞利桑那州嘅Katrina Gerig，便喺網上大吐苦水，只係佢究竟訴乜嘢苦呢？

咪睇佢家陣擁有一對激凸車頭燈及渾圓上翹美臀，加埋一身古胴膚色及結實肌肉，身材Fit到漏，原來佢曾經係肥妹仔一名，亦因此經常畀人取笑。雖然佢明白堅強嘅心好重要，但負面情緒點都要發洩出嚟，於是佢喺社交網上大吐苦水，不但獲得網民支持，同時認識唔少健身迷，結果便成為佢人生嘅轉捩點。

重拾自信

一直對自己身材不滿嘅Katrina Gerig，自從認識一班傾得埋嘅健身迷後，便積極做運動減肥，慢慢鍛煉出玲瓏浮凸嘅身材，令佢魅力提升，更吸引到唔少追求者。重拾自信後，佢就透過社交網鼓勵其他同樣遭遇嘅人，更分享健身成果，當然唔少得派福利照益街坊啦！

及後，佢開始經營短片頻道，將以前自己被人揶揄嘅故事，拍成既令人有共鳴又搞笑嘅影片，結果喺短時間內成功吸納超過30萬粉絲。自信爆棚嘅佢，除咗參加健美及選美比賽外，更獲得唔少雜誌搵佢做健美模特兒，拍攝一系列性感寫真。近期佢亦食住個勢喺成人社交平台OnlyFans開設帳號，實行為會員提供更大尺度嘅火辣寫真，兼盡情吸金。

Profile

出生地：美國

身高：160cm

三圍：37DDD-25-37

社交網站

Katrina Gerig嘅故事固然勵志，令佢嘅自信心返晒嚟，而佢嘅寫真性感度亦愈嚟愈高，加埋佢口才了得及創意十足，難怪人氣愈嚟愈勁，大家想睇佢多啲靚相，就要Click入佢嘅社交網喇。

撰文：魂