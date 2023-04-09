色日放送：管理員出手 慾火燒得旺

大廈通常都會聘請管理員，負責處理大廈內嘅大小事務，唔知大家同佢哋朝見口晚見面又有幾熟呢？佢哋又係咪真係幫到手呢？喺日本AV界嘅女管理人唔單止勤力又有禮，而且仲樂意為男住客出火，認真勞心勞力，值得一讚呀！

巨乳解決師 由廠牌VENUS出品嘅《用胸部解決煩惱的管理員巨乳妻》當中，織田真子係一間合租公寓管理人，佢除咗勤力打掃以及做好公寓嘅維修工作外，對於維持公寓和諧關係亦有獨到手法！由於租客全部都係單身年輕人，所謂相見好、同住難，日常生活梗會有摩擦，真子就認為摩擦係難免，但最好就係用心口對H奶摩擦佢哋，能夠做到擦槍走火，甚至係激戰中出火，咁就成功為佢哋降火，能夠大大降低住客之間嘅糾紛喇！

瞓身慰住客 於PLANET PLUS推出嘅《不戴胸圍的管理人》入面，涼太租住共享宿舍其中一個單位，而波多野結衣就係管理員，佢平時唔戴Bra四圍走，搞到涼太慾火高漲，估唔到結衣竟然主動表示可以幫手解決慾火，難得有艷遇，仲要係咁索嘅結衣，梗係立即應承啦！不過，涼太後來至發現原來結衣對每個男住客都咁好，仲會同大家一齊玩多P混戰添！

由憐生愛 片廠大人之劇場炮製嘅《拜託，管理人抱我》，講述君塚日向與男友健太郎同居，點知阿妹好快就發覺對方患有躁狂症，動不動就發脾氣，更加唔識得憐恤老弱，經常對大廈嘅管理員德叔破口大罵。為表示歉意，日向就請德叔食飯，期間德叔表示自己身世坎坷，希望阿妹可以攬住佢，畀啲溫暖佢，而日向就被德叔身上嘅男人味深深吸引，更主動求歡，一番激戰之後，阿妹就向男友分手，轉投德叔懷抱，真係可喜可賀呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺3部作品中，本仙最鍾意織田真子主演嘅《用胸部解決煩惱的管理員巨乳妻》，因為真子身材豐滿又好波，真係令人流晒口水！而佢喺戲中做足管理人本分，又打掃又維修，仲對住客瞓身招呼，大玩胸夾已經夠晒好睇，仲有3P場面，令作品更加刺激，而且充滿一種樂也融融嘅氣氛。

撰文：賢