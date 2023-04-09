喜雙飛：泰國御姐 乳香銷魂

日本ACG術語中所指嘅「御姐」，意思係外形、性格及氣質比男主角較為成熟嘅年輕女性，而當中嘅韻味只有真男人先至體會得到，就好似今次比併嘅兩位泰國御姐Yujin及Yumiko Miyakii咁，魅力迷人，乳香四溢！

型格十足 點解話只有真男人先至會明白御姐嘅魅力？原因係御姐雖然年輕，但成熟而迷人嘅氣質，實在愈睇愈吸引，令人難以自拔，好似嚟自泰國嘅Yujin正係當中一個好例子。

佢係一位氣質美女，擁有激凸上圍，單憑外形已經相當吸睛，加埋一對白滑修長美腿，試問點可能唔吸引男士嘅目光！事實上，佢除咗係網紅之外，亦係一位人氣模特兒，拍過唔少廣告，更以車模身份喺各大車展上亮相，唔使問，佢每次登場都例必成為全場嘅焦點啦！此外，佢比其他靚女網紅突出嘅地方，就係外形索得嚟又有型格，成功吸納到唔少外國粉絲。

Yujin

年齡：26歲

身高：167cm

三圍：34E-23-35

舞林高手 御姐嘅魅力真係好難憑三言兩語講得清，最好嘅方法莫過於靠自己對眼感受一下，而同樣嚟自泰國嘅網紅Yumiko Miyakii，正係泰國御姐界其中一位代表人物。佢嘅吸睛位係乜，只要睇過佢嘅寫真，就會明白晒，事關擁有前凸後趷身材嘅佢，身材Fit到爆，加埋一雙又白滑又修長嘅美腿，對腿控嚟講絕對係亮眼位。

不過，如果以為佢嘅迷人之處，只在於身材及性感衣着嘅話，未免太表面喇，原因係佢除咗係位性感網紅外，仲係一位舞蹈員兼模特兒，事實上，佢嘅舞藝精湛，經常喺夜場表演跳舞，更參加過唔少跳舞比賽，咁有表演天分嘅索女，大家點會唔加分？

Yumiko Miyakii

年齡：25歲

身高：166cm

三圍：36G-24-36

第1回合：鬥創意 作為網紅可以點樣利用寫真及影片吸引網民目光？咪就係靠創意囉！雖然Yumiko Miyakii所分享嘅寫真及影片睇頭十足，但講到創意，就唔及得上Yujin喇，因為佢憑住一輯踩滑板寫真而成功衝出國際，間中仲玩吓Cosplay，話題性自然高好多。

第2回合：鬥才藝 家陣做網紅真係唔容易，因為當中有唔少才藝高超又性感嘅靚女。講到才藝，舞藝精湛嘅Yumiko Miyakii已經贏咗Yujin成條街，加埋佢口才了得，所以今個回合勝出！

第3回合：鬥人氣 話明係網紅，梗係要同佢哋計吓粉絲量啦，Yujin嘅兩個社交帳號合共有18萬粉絲，而Yumiko Miyakii則擁有超過66萬粉絲，所以呢個回合又贏！

Report：兩個都鍾意 作為泰國御姐界嘅兩位代表，Yujin同Yumikomiyakii其實都有個共通點，就係雖然年紀輕輕，但女人味卻相當濃郁，對於鍾情呢種氣質嘅男士嚟講真係好難揀。不過常言道小朋友至要二選一，作為真男人，梗係兩個都鍾意啦！

撰文：魂