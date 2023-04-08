有性趣：蛇舌女王即日引退！

好少打工仔會劈炮即走，事關牽涉到賠償問題，亦諗住好嚟好去，所以一般人會遞咗辭職信先，畀老細有多啲時間安排人手做好交接工作。而喺日本AV界，稍有名氣嘅女優亦會喺收山前發表引退預告，等一班粉絲有心理準備，好少玩突然失蹤咁無交帶，但最近有位癡女系王牌反其道而行，決定即日引退，佢就係佐伯由美香！

出道日子接近15年嘅由美香，早喺2006年已經以佐藤結衣為藝名拍AV，但際遇麻麻，接連用咗幾個藝名都係紅唔起，直到改稱為「佐伯由美香」，加埋走癡女系風格，人氣開始彈起，而佢最叻利用口中嗰條長長嘅蛇舌，向男優發動挑逗攻勢，觀眾們都不禁被佢撩到心癢癢。最近，由美香推出新作《ラスト(Last)。佐伯由美香，本日、引退。》，片名令唔少AV迷覺得好突然，初時仲以為只係宣傳，點知由美香連隨喺社交網發表埋引退宣言呢！根據消息，由美香今年已38歲，雖然年紀未算係好大，但話晒拍咗AV十幾年，加上之前已經結婚產子，所以覺得係時候專心做賢妻良母喎！AV界流失咗一位人才，固然可惜，但都喺度祝福由美香生活愉快啊！