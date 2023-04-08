世界Cup：本鄉柚巴G奶灰姑娘

入得藝能界發展，冇人想做死一世茄哩啡，個個都希望有朝一日能成為鎂光燈下嘅主角，但要夢想成真，除咗講際遇，仲要靠實力，就好似今期「世界Cup」主角本鄉柚巴，由「難波之寫真灰姑娘」升級為「令和最強女主角」，正正係實力嘅體現！

顏值有幾高？ 今年20歲嘅柚巴，面圓圓，眼大大，氣質清純，好有陽光氣息，笑起上嚟，甜度超晒標，實在人見人愛！

人甜波正 日本大型美少女藝能團體AKB48一向多粉絲撐，但小弟對於佢哋嘅姊妹團NMB48更感興趣，事關隊中有唔少樣靚身材正嘅成員，包括上西怜、隅野和奏，同埋今日為大家介紹嘅本鄉柚巴。出生於日本大阪難波嘅柚巴，大約13歲已成功加入NMB48，初時人氣平平，直至前年趁高中畢業殺入寫真界，終於成功上位。講真柚巴確係人甜波正，嗰張青春童顏令人不期然諗起「乳神蘿莉」寺本莉緒，而佢嘅身材亦相當吸睛，喺纖腰同水着襯托下，一對Ｇ奶睇落更加凸出！

胸襲泰國 由於柚巴嘅形象健康又性感，令唔少粉絲心動，被封為「難波之寫真灰姑娘」，甚至稱佢為「令和最強女主角」，意思係指阿妹嘅條件足以成為令和時代最受注目嘅寫真偶像。喺今年1月，柚巴正式踏入20歲，為咗慶祝人生踏入新里程，佢特別推出第二本個人寫真集，而呢一次仲飛去泰國取景添！據講呢本寫真集唔止洋溢泰式風情，柚巴仲會首次拍攝內衣照，嘗試挑戰一下成人感覺，真係令人好期待呀！

客觀評乳 上圍：G

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：心口對G奶極為凸出，仲要係質感天然又富彈性，九成九係真材實料無添加！

社交網站 本鄉柚巴嘅幕前演出相當多，除咗拍寫真，仲會跟住NMB48四圍登台，登入佢嘅社交網，就可以得知佢嘅最新動向。

本鄉柚巴 年齡：20歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-34

撰文：賢