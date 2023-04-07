今夜一丁：小森螢胸狠上擂台

上到擂台就要同對手生死相搏，分分鐘會打到血濺擂台！家陣上擂台打拳，已經唔再係男人嘅專利，因為好多女拳手都係巾幗不讓鬚眉，打起上嚟甚至比男人更加兇狠添！小森螢近期亦殺上擂台，不過大家唔使擔心佢會畀人打親，因為佢只係做舉牌女郎咋！

精靈可愛 喺日本，好多男士鍾意欣賞嘅比賽都會有美女在場演出，例如賽車就會有賽車女郎，而拳賽亦會有舉牌女優，專門負責喺回合與回合之間，趁拳手小休之時上台表演，以及舉牌顯示下個比賽回合數字，有「鋼鐵之G奶」之稱嘅寫真女優內田瑞穗就係其中一位，至於今日介紹畀大家認識嘅小森螢正是其團隊夥伴。

今年26歲嘅佢，面圓圓眼大大，氣質精靈可愛，笑起上嚟仲散發出強烈嘅甜美能量，實在人見人愛！而且身材充滿凹凸感，心口對G奶相當凸出，不過阿妹如果將腰圍再減多一兩吋，身形就更弗，一定更加吸睛喇！

醉住拍寫真 阿妹喺2019年大學畢業之後，一心想做藝人，於是由家鄉大阪搬到去東京居住。翌年，佢就正式登陸寫真界，同時亦活躍於不同攝影活動。講到寫真工作，佢最擅長散發出強烈嘅風騷之味，認真夠晒銷魂蝕骨，睇到觀眾咬牙切齒！至於點解佢咁有騷味呢？可能係同佢鍾意飲酒有關。據聞佢會喺拍攝期間嗒番兩杯，帶住幾分醉意演出，唔怪得之出嚟嘅效果咁有味道啦！

除咗拍寫真之外，近期小森螢亦開展咗一條新戰線，就係加入咗擂台賽舉牌女郎團體「3150GIRLS」，所以各位如果會欣賞日本拳賽，隨時有機會見到螢妹露住乳溝咁喺台上出現呀！

社交網站 小森螢頻頻拍攝寫真，亦會出席不同攝影會，工作相當忙碌，而佢亦會將部分寫真照及拍攝花絮上載到社交網畀大家欣賞，千祈咪走雞呀！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-23-34

撰文：賢