網紅熱搜：百萬網紅單挑巨兵之王

無論係脫星轉戰做網紅，定係網紅變身脫星嘅新聞都時有所聞，既然係咁，點解美國索女Tru Kait宣布投身脫界嘅新聞一出，竟惹嚟網民哄動呢？

激露全相 喺網紅當道嘅年代，加上又有額外收入關係，故此唔少脫星都會踩入網紅界分一杯羹。同樣，本來做開成人內容嘅網紅，既然有四仔片廠開出高片酬，投身四仔界亦合情合理，難怪近年愈嚟愈多呢類新聞出現。不過喺美國加州出生嘅網紅Tru Kait，喺2020年宣布投身四仔界嘅新聞一出，即引嚟一眾網民哄動，事關佢唔係只有幾萬粉絲嘅「網紅」，而係一位百萬級嘅性感網紅，注目度梗係熱爆啦！

Tru Kait係墨西哥裔美國人，散發出一股拉丁女郎魅力，早喺2019年便開始活躍於網絡社交平台，憑住性感誘人嘅造型，加上前凸後趷嘅火辣辣身材，令佢人氣爆燈，而佢更乘勢開設埋OnlyFans帳號，為粉絲提供四級內容，露全相畀大家欣賞！

精心打造 之後佢獲大型四仔片廠Brazzers嘅垂青，經過多番洽談後，2020年2月便投身四仔界，出道作就係《Fixing For A Fxxx #7》，喺床上挑戰鼎鼎大名嘅巨鵰男優Scott Nails。憑住佢喺網紅界嘅超強人氣，加上片廠嘅精心打造，作品銷售成績相當理想，更吸引到其他著名片廠如Raw Attack、Reality Kings等注意，先後邀請佢拍片。

據Tru Kait稱之所以同Brazzers合作，原因竟然係同佢喺OnlyFans所製作嘅內容有關。原來喺佢演出四仔前，佢曾邀請過多位脫星，如Kristy Black、LaSirena69、Betty Foxxx等一齊同床演出，經過多次合作後，有脫星便提議佢嘗試吓拍四仔，結果便促成佢加入四仔界喇！

社交網站 雖然Tru Kait轉咗演出四仔，但係佢仍然有喺OnlyFans製作影片，加上佢本身演出經驗豐富，唔少粉絲都讚佢嘅表現愈嚟愈精彩，製作水平亦相當高，值得支持。

Profile 出生地：美國

身高：157cm

三圍：32DD-25-39

撰文：魂