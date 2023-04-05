今夜一丁：德國打機直播主 露溝猛射

能否單靠打機嚟搵食，呢個問題相信唔少人都會有疑問，而事實上，有位嚟自德國嘅女網紅唔單止能夠靠打機直播吸金，更憑住迷人外形而極速爆紅，佢就係Milkimind喇！

百發百中 想成為打機高手，有人話要靠天分，亦有人話要靠後天鍛煉，只係如果要做萬人迷打機女主播嘅話，有人認為只要樣靚身材正便足夠。不過對於喺德國出生嘅Milkimind嚟講，卻係集天分、技術及迷人外形於一身，可謂完美嘅化身，難怪佢火速成為炙手可熱嘅網紅，人氣大爆發啦！

不過有趣嘅係，Milkimind嘅夢想其實係成為一位模特兒，亦曾為雜誌拍過寫真，因為一次機緣巧合下，就做咗人氣性感女主播。原來佢一直係遊戲迷，打機已經成為佢生活嘅一部分，而且佢仲係高手嚟添，尤其係玩射擊遊戲，可謂百發百中。佢解釋當時因為模特兒工作未落實，所以便開始進行直播工作。

口才出眾 其實Milkimind剛開始做直播時，並未能成功引起大家嘅注目，雖然佢樣靚身材正，衣着更係少布火辣，但係呢類性感打機女主播多不勝數，故此當時佢嘅人氣並唔高。及至有次佢參加一項遊戲比賽獲得佳績，加上口才出眾，令人印象深刻，因而人氣幾何級直上。

當時曾有模特兒公司搵佢洽談工作，但眼見自己喺直播界已有相當人氣，故拒絕咗對方。不過有次因為出席電競活動，而佢為咗迎合大會主題，便以Cosplay造型登場，卻意外地成為全場焦點，自此之後，佢便頻頻接到Cosplay活動嘅邀請，結果成就佢唔止係一位人氣性感主播，更係一位性感女Coser喇！

Profile

出生地：德國

身高：170cm

三圍：34E-24-35

社交網站

Milkimind唔單止打機勁，憑住性感女Coser形象，先後獲邀拍攝多輯性感Cosplay寫真，有見及此，佢便親自製作更大尺度嘅Cosplay寫真集喺社交網上發售，盡情吸金。

撰文：魂