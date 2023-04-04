今夜一丁：冴木柚葉 凸襲搶眼球

喺好多人眼中，記者通常牙尖嘴利、諸事八卦、好奇心極重、鍾意四圍去、乜都夠膽試……甚少人會聯想起好身材、性感等字眼，但只要見過呢期「今夜一丁」嘅主角，相信唔少人都會被其凹凸身形迷倒， 佢就係冴木柚葉。

F奶有睇頭 眾所周知，電視台可以話係美女雲集，唔少女主播、女演員都係禾稈冚珍珠，一拍水着寫真，即令人眼前一亮，最佳人辦包括早幾年投身寫真界嘅G奶女主播塩地美澄同薄井潮里。至於今日同大家介紹嘅冴木柚葉亦喺電視台工作，究竟佢有幾正？先睇個樣，今年23歲，青春可人，眼神精靈，笑容親切，襯埋一頭清爽短髮，真係好有明星相；再睇身材，5呎4吋唔算矮，體形纖巧，但就有前有後，特別係心口對F奶，質感天然有彈性，加上肌膚鮮嫩白滑，同其他寫真女優比，一啲都唔輸蝕！

最想做演員 來自東京嘅冴木柚葉，之前係一位網紅，有自己嘅頻道，家陣就為日本長壽資訊節目《王樣之早午餐》擔任記者，負責尋幽探秘，四圍搵料再向觀眾報道。由於多咗出鏡機會，人氣亦隨之上升，上年開始拍攝水着寫真，結果令唔少觀眾感到驚訝，事關佢平時喺節目中亮相都係着到密密實實，估唔到換上水着後，居然咁好波，嗰份陽光氣息仲散發出驚人嘅治愈能量！

值得一提，記者唔係柚葉最想做嘅事，因為阿妹自從睇咗電影《只想告訴你》後，一心想做演員，暫時拍過幾部電影，包括《藍色迴響》、《號角響起》等，但就仲未拍到自己最想演出嘅晨間劇集，希望佢好快可以達成目標啦！

冴木柚葉 年齡：23歲

身高：5呎4吋

三圍：34-24-35

社交網站 因工作關係，冴木柚葉經常四圍採訪，登入佢嘅社交網，就會知道佢最近去咗邊度尋幽探秘！

撰文：賢