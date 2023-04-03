網紅熱搜：Genesis Lopez 巨臀坦蕩蕩

如果喺巨乳同巨臀之間二揀一，你會點選擇呢？對男人嚟講，梗係兩樣都要晒啦！呢位嚟自美國嘅火辣網紅Genesis Lopez，就有齊晒呢兩樣條件，而佢嘅巨臀更係屬於惡魔級數，可謂無可匹敵呀！

惹人遐想 有人話，20歲嘅男人會睇女仔個樣，30歲就會睇心口，40歲睇臀部，50歲則睇對腳。不過作為真男人，梗係上中下路都要睇勻晒，否則點品評乜嘢叫做索女呀！

唔少男士認為，囡囡要有樣又有身材，好講先天條件，只係呢位美國人氣網紅Genesis Lopez，卻以自己為例子，證明靠後天努力，都可以鍛煉出令男士流晒口水嘅火辣身材。只要睇吓佢喺社交平台上所分享嘅寫真相，就會發現佢唔單止一對車頭燈分量十足，纖腰加埋圓渾堅挺巨臀，充分展現出魔鬼級身材，實在令男人充滿遐想。不過有趣嘅係，Genesis Lopez坦言少女時期嘅佢，身材並非如此激凸又結實，究竟佢呢副Body是如何煉成呢？

積極鍛煉 佢表示以前身材略胖，仲有個小肚腩添！話說有次佢去法國巴黎旅行，諗住買幾件靚衫，卻發現自己點着都唔好睇，自此佢便決定戒食消夜同零食嘅習慣，同時積極健身Keep Fit，經過幾年鍛煉後，終於練出一副迷人身段，令佢自信心返晒嚟，2012年佢參加模特兒比賽，並成功獲得獎項，亦因此而投身模特兒界。

為咗令身材更加有睇頭，2016年佢便積極鍛煉臀部，跟住開始經營網絡社交帳號分享寫真相，盡騷極級身材畀大家欣賞，更憑住誘人巨籮，獲網民封為「惡魔級巨臀」，成功吸納超過57萬粉絲，而佢亦食住個勢，前年開設埋會員收費平台OnlyFans帳號，為粉絲提供更大尺度嘅寫真。

Profile

出生地：美國

身高：168cm

三圍：36DD-24-37

社交網站 Genesis Lopez前凸後趷嘅身材固然吸睛，但除咗派福利照，更經常分享鍛煉臀部及飲食心得，尤其係佢推介嘅食譜，更受到唔少女粉絲歡迎。

撰文：魂