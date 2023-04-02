洋媚女子：裸體桑拿 緊火滴晒汗

男士三五知己去焗桑拿同揼骨係常事，但發生喺四仔作品嘅話，梗係睇一班身材火辣嘅索女焗桑拿至夠正啦！佢哋焗完一身汗之後，再埋身肉搏砌個你死我活，汗水加汁液橫飛，真係濕氣好重呀！

一觸即發 現實中焗桑拿係男女分開，但喺Raw Attack出品嘅《Busty Wives Next Door #5》入面，就梗係男女混合一齊焗啦！故事講男主角去焗桑拿，點知突然有人推門入嚟，原來係個巨乳索女，初時大家都循規蹈矩，但喺慾望飆升加高溫嘅催使下，結果慾火便一觸即發，兩人喺浴室展開一場激烈大戰，呻吟聲四起。

無比銷魂 靚女焗桑拿嘅畫面夠晒吸引，加埋肉體碰撞嘅場面，更係極具官能刺激，就好似呢套由著名片廠BANG！所推出嘅作品《Bushless Bubble Butts #2》咁，搵嚟Kenzie Anne、Haley Spades、Jewelz Blu等索爆脫星演出，而且佢哋相當「股」惑，單係呢個陣容已經夠晒吸睛，加埋佢哋銷魂無比嘅演出，更係睇到人心跳加速，難怪獲得美國四仔迷相當高嘅評價。

撰文：魂