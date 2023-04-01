世界Cup：南奈奈H奶飲得落

好多男士都鍾意落酒吧消遣，事關有機會識吓女仔，特別係有靚女拳手（Bargirl）坐鎮，就更加旺場。喺日本，某啲酒吧都會安排美女招呼客人，而且擺到明Sell性感，實行半露酥胸咁上陣，而今期「世界Cup」主角南奈奈，近期就喺呢類酒吧演出喇！

顏值有幾高？ 今年23歲嘅奈奈妹，傳統日本妹樣，眼有啲細，塊面有少少Baby Fat，但氣質可愛，有幾分似傻大姐，都幾得人鍾意。

惠體女優 好多男士都係無肉不歡，唔止喺食方面，就連審美都有呢種傾向，最怕女仔骨瘦如柴、波平如鏡，覺得要有番啲肉地先夠吸引力，所以呢幾年日本AV界同寫真界都興起「惠體女優」，即係身材激凸而帶微胖嘅女優，今日為大家介紹嘅南奈奈就有辦你睇。心口有對H Cup大奶嘅奈奈，唔止塊面有啲Baby Fat，身材都有啲微胖，但能夠得到星探青睞，就知佢嘅吸引力唔係流！

活躍酒吧 2020年年尾，奈奈正式以寫真女優身份出道，當時嘅藝名叫東宮梨紗，第一隻寫真碟《Milky Glamour》同第三隻寫真碟《pride》都曾經登上銷量榜第一位，成績相當理想！與此同時，阿妹曾經做過烘焙師，所以拍咗唔少教授甜點製作嘅影片同大家分享，實行向網紅之路進發。

直至舊年年尾，阿妹同前事務所出現合約問題，惟有改名叫南奈奈，希望重新出發。除咗繼續拍寫真，佢亦好似前輩相原美咲，去咗一間叫「Sweet Dreams」嘅特色酒吧客串，換上泳衣為客人侍酒，仲會表演出浴同舞蹈，唔知大家有冇興趣去捧吓場呢？

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：極之飽滿又富彈性嘅一對巨乳，加埋肌膚白嫩，難怪初出道時被稱為「奇迹之新鮮長身美巨乳」。

社交網站 南奈奈經常同網友分享自己嘅工作近況，登入佢嘅社交網，有相又有片，而且尺度都幾性感吓！

南奈奈 年齡：23歲

身高：5呎6吋

三圍：38-25-36

撰文：賢