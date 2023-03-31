今夜一丁：岡本杷奈強烈凹凸擊殺心臟

好多嘢都要凹凹凸凸咁至摸得過癮，好似麻雀咁，如果冇晒啲坑紋冇得甩牌，肯定令人少咗好多樂趣！而身材亦一樣要有凹凸感先至夠吸引，好似岡本杷奈擁有一副前凸後趷身段，真係索到心臟痛呀！

大胸高挑 人生一定要搵挑戰，而挑戰嘅難度一定要高，例如攀上高山咁，不過當然要量力而為啦！所以小弟打算挑戰一下征服高妹，就好似岡本杷奈咁。

今年25歲嘅佢，加入寫真界冇幾耐就人氣勁升，原因係容顏屬正統派嘅佢，喺寫真界可以話鶴立雞群，一般女優都係生得細細粒，但係佢就有成5呎8吋高，比其他女優高成個頭呀！咁都未算，佢心口仲有一對G Cup大肉球，分量十足又極富彈性，加埋一雙修長美腿以及桃子形美尻，呢副胴體簡直係完美，若然擁有如此好身材都吸納唔到高人氣，咁就真係天理不容啦！

向夢想進發 杷奈喺高中畢業之後，由家鄉福井縣搬到東京居住，目的係為咗爭取機會投身藝能界，而喺佢拍寫真之前，就曾經喺超級市場做過收銀員，直至2021年先至正式成為寫真女優。由於阿妹身材高挑又大波，所以贏得唔少美譽，包括「前所未聞之高身長爆乳」以及「強烈之凹凸感身材」等等。

加入寫真界之後，杷奈嘅發展亦相當理想，兩年內推出咗7隻寫真DVD，更加喺今年初舉辦嘅「記者編輯選出的寫真偶像大獎2022」中奪得「最佳身材獎」。然而，杷奈雖然喺寫真界人氣愈來愈高，但係仍要加倍努力，因為佢希望未來可以參與拍電視劇同演出綜藝節目，咁就祝阿妹能夠願望達成，拍多啲好戲畀大家欣賞啦！

社交網站 岡本杷奈好鍾意喺社交網大騷驕人身材，大家只要Click入去就可以睇到好多阿妹嘅性感寫真，而且大部分都係騷胸半露，必定能滿足眼球。

Profile 年齡：25歲

身高：5呎8吋

三圍：35G-24-35

撰文：賢