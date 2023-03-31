網紅熱搜：滑奶忌廉誘惑鮮嫩欲滴

講起生日蛋糕，感覺只有女士至會着緊蛋糕嘅款式同味道，而男士則會留意蛋糕以外嘅嘢，而呢樣嘢當然係更加吸引眼球，究竟係咩？只要睇吓泰國網紅Thapani Meemungtham呢張蛋糕相就會明白晒啦！

恨共度生辰 生日蛋糕人人都食過，只係大家又知唔知道佢嘅由來呢？據稱古希臘時期嘅人，都信奉月亮女神Artemis，喺佢每年一度嘅生日慶典上，人們就會以插住蠟燭嘅蜂蜜來獻祭。隨住時間推移，古希臘人會喺子女過生日時，便以插上蠟燭嘅糕餅作為祝福，然後慢慢演變成現今嘅生日蛋糕及吹蠟燭嘅儀式。

不過對男士嚟講，吹唔吹蠟燭以及蛋糕咩款式並唔重要，最重要嘅係有個好似Thapani Meemungtham嘅索女，捧住蛋糕嚟慶祝生日咁就完美喇！唔係亂講㗎，事關現居於泰國曼谷嘅Thapani Meemungtham，喺社交平台分享呢張蛋糕相時，不知幾多男網民想阿妹同自己一齊過生日呀！

奇峰凸出 男網民有咁嘅心願，皆因Thapani Meemungtham嘅外形實在太索，唔單止個樣夠甜，凹凸有致嘅火辣身材，更係極之吸睛，最養眼嘅就係佢嘅衣着極少布。要知道佢嗰對巨乳名副其實係奇峰凸出，配合纖腰同美股，本嚟已經係着乜都咁誘人，加上佢所影嘅寫真，唔係激細件嘅泳衣，就係露出度相當大嘅內衣，咁火辣辣嘅造型，唔好話係一齊過生日，就算過埋下半世都願意呀！

話說回來，其實早喺佢活躍社交平台前，本身係一位人氣模特兒，其後佢學似其他性感模特兒一樣，透過網絡嚟展現自己嘅魅力，成為人氣極高嘅網紅。

社交網站 Thapani Meemungtham擁有極高人氣，其實係意料中事，因為單憑佢火辣身材，同埋性感嘅造型，冇可能唔引到網民嘅注意。此外，佢所影嘅寫真造型多元化，絕對係視覺最佳享受呀！

Profile 出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-24-35

撰文：魂