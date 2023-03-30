色日放送：全貼身服務客人冧到震

日本人嘅服務態度一向以客為尊，而喺AV界嘅風俗孃更係瞓身服侍客人，玩到嘴對嘴、身貼身，態度夠晒專業兼充滿熱誠，令每個客人都有賓至如歸嘅感覺，係咪好想體驗一下呢？

變裝誘惑 喺SOD出品嘅《每次本番OK新人風俗孃4變化》入面，工藤由羅今次變身成為專業風俗孃，所謂嘅專業並唔單止係佢擅用溫柔態度以及上乘技巧，令每個客人都飽受快感衝擊，繼而一洩又再洩，仲有係會因應客人嘅要求而換上不同服飾，着校服又得，變身做陪酒兔女郎又得，仲可以叫由羅扮成餐廳侍應，玩到上餐枱亦得，令客人大呼過癮！

中佬尋慰藉 由片廠本中炮製嘅《愛上有渣男友的風俗孃》，講中年麻甩佬德叔長相平凡，未結婚又冇女溝，為尋找一刻慰藉，就去幫襯女僕咖啡店，結識到可愛嘅女僕松本一香。之後，德叔瀏覽風俗網站嘅時候，畀佢發現一香原來又做埋一份，於是就約佢去開房。一問之下，香妹就話自己做風俗孃係為咗幫條仔還債，雖然德叔見佢身世可憐，但係慾火高漲，就當然要享受貼身服務啦，仲要求打真軍中出收場！

一滴不留 於FALENO推出嘅《清倉式超絕壓榨》中，吉高寧寧係一間角色扮演風俗店嘅風俗孃，客人可以隨意吩咐佢扮演不同角色，例如兔女郎、女僕、啦啦隊等等，不過要小心嘅係，如果要寧寧扮演SM女王，就要有被佢瘋狂玩弄嘅心理準備喇！然而，就算唔係扮SM女王，寧寧都會用盡方法幫客人釋放所有慾火同精力，誓要令客人一滴不留！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多男士都想去日本幫襯一下當地嘅風俗服務，不過人生路不熟，盡可能都係忍一忍，不如睇日本AV界嘅風俗孃系列仲過癮啦！而今日為大家介紹嘅3部風俗孃作品中，本仙最鍾意工藤由羅主演嘅《每次本番OK新人風俗孃4變化》，原因係由羅妹清純又可愛，以不同扮相登場真係好得人鍾意，而且場景又會因應不同造型而改變，令人睇得更投入更興奮。

撰文：賢