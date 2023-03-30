今夜一丁：Tiny Asa越「乳」誇啦啦

大家對越南女郎嘅印象係點？斯文？溫婉？定係體貼？查實當地嘅女仔好識打扮，尤其係玩Cosplay時，唔止靚爆鏡，性感度亦爆晒燈，來自胡志明市嘅Tiny Asa就係最佳人辦，嗰對飽滿嘅肉球傳來陣陣乳香，真係索到誇啦啦！

樣靚波又大 有接觸開ACG（即日本動、漫、遊戲）嘅朋友，相信都會認同當中嘅女角色，唔係胸前偉大，就係乳量驚人，所以一般女Coser好難單靠天賦，神還原佢哋嘅激凸造型，惟有出動矽膠假乳背心呢類道具幫幫手。不過，對於Tiny Asa呢位性感女Coser嚟講，乜嘢巨乳角色都難佢唔到，事關佢都擁有一對令男士睇到流晒口水嘅巨乳，激凸程度不落下風，最難得係佢份人充滿自信，無論玩Cosplay抑或拍寫真，完全唔介意賣大包，勁少布嘅衫都肯着，加埋嗰一副比好多日本寫真妹還要Kawaii嘅童顏，喺吸引力方面真係冇得輸！

反應勁熱烈 其實只要有留意Tiny Asa嘅社交網，你會發現佢喺成為網紅之前，已經頻頻向網友派福利，大部分Cosplay造型都勁火辣。話時話，Tiny Asa點解會走上性感女Coser呢條路呢？原來佢之前擔任內衣模特兒，習慣以性感裝束示人，而同Cosplay扯上關係，亦係為咗工作。據Tiny Asa表示，有次喺工作過程中接觸到Cosplay活動，嗰時先發現身邊有唔少朋友都係愛好者，慢慢受到佢哋感染，愈玩愈上癮，並將自己精心打扮嘅造型照放上網，結果反應勁熱烈，令佢受寵若驚，索性以Coser身份喺網絡上活躍，仲喺多個會員制平台推出尺度更大嘅寫真添！

社交網站 從當初擔任內衣模特兒，到家陣進化成性感女Coser，Tiny Asa嘅造型照都散發出迷人嘅魅力，身為男士唔登入佢嘅社交網望吓，真係同自己過唔去！

撰文：魂