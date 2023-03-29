色日放送 ：莽撞小鮮肉 體貼又殷勤

男人鍾意後生女，而女人就鍾愛小鮮肉。AV業界資深人士神仙乙就表示，小鮮肉除咗精力旺盛，而且仲聽教聽話，好似日本AV界嘅「年下男系列」中嘅男仔咁，佢哋被調教後變得體貼又殷勤，令女優嘅身心都得到大滿足，唔愛死佢哋都幾難啦！

飢渴調教 喺KANBI製作嘅《壓倒性的女性上位SEX》入面，輕熟女富永乃乃花同小鮮肉俊介拍拖，男方馴品又聽話，令乃乃花重拾初戀嘅感覺。不過外表高貴美麗嘅乃乃花，其實係飢渴慾女一名，好快佢就帶俊介去開房，更以高壓手段嚟調教對方，令俊介貼貼服服咁被玩弄，而且一次又一次咁被乃乃花引爆，搞到差啲精盡人亡呀！

枯木逢春 片廠Premium推出嘅《我在兼職工作中與年下男中出不倫》，講述竹內有紀呢位索人妻同老公結婚多年，感情愈嚟愈淡，為咗打發時間唔使成日喺屋企對住四面牆，於是去到一間咖啡店做兼職，仲畀佢結識到後生仔泰祥添！佢哋相處愉快又有默契，令有紀樂在其中，而泰祥亦被有紀嘅魅力深深吸引，更大膽地表白，令有紀寂寞已久嘅芳心為之悸動，兩人仲即刻去酒店開房連番激戰，真係爽到痹！

熱情打動 於S1出品嘅《那個夏天與一個年下男發生不忠SEX》一片中，人妻星宮一花到新公司返工，年輕男同事正太就對佢大獻殷勤，又幫佢解決工作上嘅問題，為報答正太嘅幫忙，一花就請對方食飯飲酒，點知花妹不勝酒力飲醉咗，於是正太就帶佢去附近嘅酒店休息。入到房後，正太即露出狼相，對一花又攬又錫，本來花妹都想反抗，但最後被正太嘅熱情打動，盡情享受高潮！自始之後，二人嘅不倫關係就喺辦公室入面接連上演喇！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：日本AV男優為數不多，所以大家成日都見到好多熟悉嘅面孔，亦因為咁，本仙好鍾意睇「年下男系列」作品，因為當中演出嘅男優年輕亦生面口，充滿新鮮感。今次本仙最鍾意星宮一花主演嘅《那個夏天與一個年下男發生不忠SEX》，原因係一花唔單止靚女，而且身材高挑又柔軟度高，喺床上同男優激戰時，肢體動作靈活又優美，更重要係叫聲嗲到暈，加埋肉緊表情，真係令人睇到興奮無比！

撰文：賢