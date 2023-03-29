歡樂性講堂：女性淋浴忌站立小解

Q：本人今年38歲，沒生育也未到更年期，卻好像有點憋不住尿尿的情況，說也奇怪，聽到流水聲時便想小解，例如洗碗碟時總要去小解，每次淋浴時都想，於是便直接站着解決。在商場排隊如廁，明明不是太急，見到別人洗手，會突然很急，感覺快要漏；游泳時也需要去幾次洗手間；與丈夫親熱後，兩人淋浴時又想小解，但丈夫在旁邊惟有憋住。雖然其他時候都正常，但我寧可每天都用護墊，因太害怕出意外，請問應如何改善問題？Fifi

A：女性站立排尿是常見的不良習慣，尤其是在淋浴時。相信於每天淋浴時，你已不知不覺間養成了不良習慣。有的女性會在馬桶方便後才去淋浴，有的則貪圖便捷，順便站着尿尿，這看似只是人人的習慣不同，但原來這是危害到骨盆底肌肉的一種壞習慣。

生理上，骨盆底肌肉是支撐膀胱、子宮和直腸的重要生理結構，其功能包括控制排尿、排便和性愉悅官能感受。女性的骨盆構造與男性不同，並不適合站立排尿，若重複進行此舉動會使到骨盆底肌肉無法完全放鬆。若骨盆底肌肉失去張力或變得過度緊張，膀胱每次無法完全排空尿液，便有機會引起尿道感染、尿石、尿瀦留、尿滲、便秘、性功能障礙等問題。

心理上，女性在淋浴時順便尿尿，大腦會把尿意與流水聲互相關聯起來，重複動作一旦久了，潛意識便會在無形之中發出指令，在淙淙流水聲中膀胱隨即加強尿意，出現逢淋浴必急的情況。這也會構成生活不便，每逢大腦接收近似流水聲例如打開水龍頭、到沙灘泳池游水、聽到滴答下雨聲等便會立即產生尿意，隨年齡增長更難以控制和逆轉。

唯一的解決辦法是，及早戒除不良習慣。為阻止漏尿或頻繁尿意的煩惱蔓延，女性應養成在淋浴前先坐在馬桶上放鬆排尿的習慣，就算淋浴期間又產生尿意亦應等到淋浴後才再坐馬桶。嘗試重新培養正確生活習慣，保護泌尿系統和性健康之同時，也能免除尷尬。