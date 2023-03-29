今夜一丁：三國混血 Bunny Colby 雙線露肉

四仔脫星踩入網絡社交平台，搖身一變成為網紅嘅例子彼彼皆是，好似三國混血兒Bunny Colby就係其中之一，不過佢加入網紅行列後，仍有繼續拍四仔，實行兩邊吸金，真係發過豬頭呀！

人氣攀升 脫星之所以做網紅嘅原因好簡單，就係憑住喺脫界嘅人氣，加埋性感火辣嘅演出，好容易就成功吸納到過百萬粉絲。不過隨住網絡會員制平台嘅興起，唔少網紅脫星情願減少拍四仔，集中火力喺呢類會員平台上賣片，皆因咁做可以搵到更多錢，仲唔使咁辛苦添！

喺美國賓夕凡尼亞州出生嘅Bunny Colby就唔同喇，一於四仔照演，會員影片照拍，實行雙線發展，唔怪得佢嘅人氣不斷攀升，身家亦愈嚟愈雄厚啦！講到佢嘅背景，原來佢擁有波蘭、立陶宛及意大利三國嘅血統，入行前係一位返朝九晚五嘅上班族，2017年4月開始成人直播，同年9月以藝名「Nadya Nabakova」喺四仔界出道，從此生活變得多采多姿。

改名轉運 點解早年佢會用東歐味咁重嘅藝名？Bunny Colby笑稱因當時嘅經理人覺得佢嘅外形似東歐妹，故此便索性改個咁嘅藝名，亦因此有唔少四仔迷誤以為佢係俄妹。但由於個名實在太難記，後來佢就改用現時嘅藝名，結果令事業運上升，所演出嘅作品都大賣，唔通改名真係可以轉運？

2019年佢開始經營社交帳號，人氣更係大爆發！事實上，Bunny Colby坦言冇諗過自己會咁受歡迎，一來佢少有跟網民互動，二來佢嘅重點卻係放喺OnlyFans帳號上，事關收入勁好多。至於點解佢仍繼續拍四仔，佢解釋話兩者其實唔同，其中一樣就係題材上，因為自製成人影片嘅內容，冇四仔作品咁豐富。

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：36DD-24-37

社交網站

忙住兩邊吸金嘅Bunny Colby，坦言因為工作太忙關係，所以有時縱然想同粉絲多啲交流，但係都冇時間。不過佢表示嚟緊想搞網上直播，希望同大家拉近距離喎！

撰文：魂