今夜一丁：淺海優月 嫩白蜜桃臀

女人總係貪靚，但要識得喺打扮上揚長避短，先唔會搞到弄巧成拙，舉例，平胸千祈咪着低胸裝，腿粗最好避免襯短裙仔。至於今日為大家介紹嘅寫真女優淺海優月，身高腿長波又大，照計着咩衫都靚，但佢就嫌屁股唔夠正，於是努力鍛煉，成功練出蜜桃臀，令粉絲大為迷戀。

究極之胴體 以前日本寫真界雖然盛產美女，但甚少見到集美貌、巨乳、長腿於一身，家陣就唔同，擁有所謂「神級BODY」嘅女優愈嚟愈多，好似林夢、松嶋詠美、片山萌美都係最佳人辦。而現年26歲嘅淺海優月，質素絕對拍得住上述女優！首先，個樣生得順眼，成個和善大姐姐咁款，予人相當強烈嘅親切感；其次，身高達5呎5吋，兼且凹凸有致，心口對G奶又大又挺，加埋條腰經過努力運動之後，明顯比以前幼咗， 配埋圓潤美巨尻，夠晒完美，難怪被譽為「黃金比例之究極BODY」！

睇得又揪得 淺海優月曾參加選美活動「MISS SUPRANATIONAL 關東大會」，期間被星探發掘，躋身寫真女優之後，發展相當順利，兩年時間已拍咗8隻碟，上年年尾仲成功爭取到推出實體寫真集《yuzuki》。咪睇優月係一介女流，查實好揪得，曾經潛心修練4年，仲做過跆拳道導師！另外，優月對自己有好高要求，之前覺得屁股線條唔夠靚，所以每個星期都去做健身，加強臀部肌肉訓練，佢仲戲言話自己有資格做臀部美容師添！

淺海優月

年 齡：26歲

身 高：5呎5吋

三 圍：36-25-36

社交網站 淺海優月對自己嘅身材相當自豪，成日會同網友分享性感自拍照，登入佢嘅社交網，就可以大飽眼福！

撰文：賢