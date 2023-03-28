睇片學英文：性愛之橋 幕幕高潮

廣東話真係幾有趣，同一個字，個音讀歪啲，意思完全唔同，「橋」就係好例子，更有唔少情色俚語都出現一字多義嘅情況，今日就由「橋」（Bridge）講起，分享相關嘅有味話題。

Biffin Bridge 私密地帶 話說但凡女人都有「橋」，唔係指「有計」咁解，而係講緊「Biffin Bridge」！究竟係乜嘢橋？畀啲貼士大家，佢嘅位置係喺女人嘅下半身，平時收到好埋，只會同性伴肉搏時先露出嚟……係時候開估喇，所謂「Biffin Bridge」係指女士私處同肛門之間嘅地帶，咪即係會陰囉！

Tower Bridge 另有所指 世上有好多名勝都同橋有關，位於英國倫敦嘅Tower Bridge就係其中之一，但原來「Tower Bridge」亦係情色俚語，意思係指兩男一女交鋒時，女方趴跪地上，男方則好似兩座塔咁，分別企喺佢嘅前後，一個享受口愛，一個玩推車仔。下次聽見有人話「Tower Bridge」好好玩，千祈咪表錯情！

《Trailer Park Girls》橋戰經典 四仔激戰喺乜嘢地方都可以發生，而呢套由Wicked Pictures喺2021年推出嘅《Trailer Park Girls》，就有一幕情慾橋戰，喺歐美獲得極佳口碑！影片由四仔名導Axel Braun執導，以野戰為主題，其中一場戲講述巨乳脫星Kayley Gunner要喺木橋上曳曳，最大挑戰係拍攝當日風勢好大，好易將男脫星嘅慾火吹熄，所以要把握時間趕拍，真係辛苦晒。

同場加映：橋本有菜 講起AV中嘅「橋」，相信唔少AV迷都會諗起橋本有菜！2016年以S1專屬女優身份出道嘅佢，可謂紅極一時，2018年更加喺「DMM成人獎」（現稱FANZA成人獎）中獲最優秀女優獎，之後被重金挖角到FALENO，去到2022年8月又再轉會到MOODYZ，並且改名做「新有菜」。老實講，以佢嘅美貌同身材，無論用乜嘢藝名行走江湖都冇問題，只會有排紅。

撰文：魂