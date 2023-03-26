色日放送：借宿一宵 曳曳到聽朝

提到借宿一宵，就會令人聯想起當年一套經典鹹片戲名《借叔一簫》，實在令人會心微笑。AV界亦有唔少以借宿為題材嘅作品，講女優扮演出走少女，為咗有瓦遮頭，主動勾引獨居男人，更加以身體作為報答，兩人盡情曳曳玩到天光。

淪為性奴 於片廠本中推出嘅《檢到離家出走的少女合法同居一室》入面，打工仔翔太一個人住而且仲係單身，所以一得閒就會透過社交網識女仔。有一日，佢結識到新井里真，而真妹就話因為同父母嗌交，所以離家出走，於是翔太就叫佢過嚟暫住。真妹見翔太單身寡仔一定好寂寞，提出用肉體代替交租，翔太當然答應啦！但係佢估唔到阿妹慾火旺盛，要完一次又一次，搞到佢竟然由屋主變成性奴！

祼露勾引 喺片廠PLANET PLUS出品嘅《離家少女與大叔的愛情故事》當中，離家出走嘅藤田梢，喺街上遇到德叔願意收留佢，之不過，藤田梢呢位調皮妹成日主動勾引對方，不時喺德叔面前裸露身體引人犯罪，最後德叔終於忍唔住慾火，同佢展開一場激戰。其實梢妹都唔係存心玩弄，而係真心覺得德叔人品好，所以就獻身報答對方，自此二人除咗經常交歡，更加譜出戀曲甜到漏。

撰文：賢