喜雙飛：仙魔大戰 暴乳壓飛釘

如果大家有機會選擇嘅話，一個係出塵脫俗嘅仙氣女神，另一個係又姣又野性十足嘅魔女，你會點揀呢？就好似呢兩位嚟自泰國嘅Shaya及Baimint Peppermint咁，相信大部分男人都會話：「我兩個都要晒！」

百萬級女神 經常有網民揶揄，只要着得性感露吓乳溝，人氣稍為高啲嘅都被冠以女神之名。的而且確，太多人濫用女神呢個稱號，講到真女神其實冇幾多人，好似Shaya就係其中一個。

現居於泰國曼谷嘅佢，係一位擁有過百萬粉絲嘅超人氣網紅，五官標致，帶點混血兒味道，肌膚白皙到好似剝殼雞蛋一樣，一顰一笑都散發出仙氣，更何況擁有激凸上圍嘅佢，唔單止睇頭十足，配合埋纖腰同美臀，營造出S形曲線美，真係好吸睛，呢啲咪係真正女神囉！不過人紅自然多是非，身為百萬級網紅嘅Shaya亦唔例外，唔少人都懷疑佢整過容，而佢坦言自己曾經過後天加工，亦唔介意畀人知道，仲喺社交平台分享升Cup心得添，佢咁坦白承認，絕對值得一讚！

Shaya

年齡：25歲

身高：166cm

三圍：35G-24-36

挑逗味濃 如果將魔女兩個字套用喺一位女性身上嘅話，大家會有乜嘢聯想？除咗美魔女外，或者會好似有「野性魔女」之稱嘅人氣網紅Baimint Peppermint咁，畀人野性嘅感覺啦！外形野性十足嘅佢，唔單止身材迷人，所擺嘅甫士更係挑逗誘人，仲有佢經常着住僅僅遮住三點嘅極少布泳衣，又會營造出若隱若現嘅效果，甚至嚟個飛釘誘惑，真係睇到人血脈沸騰呀！

不過咪睇佢一副童顏，其實已經踏入輕熟之齡，於泰國佛統府三攀縣出世嘅佢，今年已經28歲，係咪估佢唔到呢？據稱佢以前係從事公關工作，因為厭倦刻板枯燥生活便轉行做模特兒，其後又轉做祼模，更憑住性感寫真而成為炙手可熱嘅網紅。

Baimint Peppermint

年齡：28歲

身高：163cm

三圍：34E-23-35

第1回合：鬥身材 兩位性感系網紅都有個共通點，就係佢哋嘅寫真性感度十足，而論性感，當然同身材有密切嘅關係，如果講身材嘅話，雖然Baimint Peppermint稱得上有係前有後，但Shaya卻憑住一對爆乳更加吸睛。

第2回合：鬥性感 作為性感系網紅，兩位嘅寫真當然性感度相當高，更有唔少尺度相當大，理論上應該打和吖！咁就錯喇！雖然佢哋都有經營OnlyFans帳號，但Baimint Peppermint比Shaya嘅寫真相更加火辣，露肉度更係贏成條街。

第3回合：鬥人氣 點樣衡量一位性感女郎係咪人氣網紅？最簡單嘅方法就係比併粉絲數量，Baimint Peppermint嘅粉絲有逾14萬人，而Shaya就更加厲害，粉絲超過180萬，贏晒！

Report：各有睇頭 女神化身嘅Shaya，同埋野性魔女嘅Baimint Peppermint，正因為形象唔同關係，所以佢哋嘅發展路向其實亦有分別。雖然兩位都以性感為賣點，但前者為保女神身份，露極始終有界線，而後者本為裸模，尺度自然可以更加大，所以各有賣點，兩女都各有睇頭。

撰文：魂