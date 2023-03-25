洋媚女子：新女入職艷事多籮籮

公司嚟咗新女同事，只要係男士，上至波士，下至OA（辦公室助理），總會好奇𥄫一𥄫。會唔會有非分之想？真係話唔埋，特別係睇咗以下幾套四仔，咩事都可能會發生！

錯有錯着 如果四仔片廠嘅辦公室嚟咗一位巨乳新同事，會唔會令人產生誤會呢？由True Amateurs炮製嘅《True Amateurs #21》一向係片廠嘅人氣系列，最新一集居然喺自己嘅辦公室開拍，故事講述佢哋公司嚟咗新女同事，點知職員見到對方咁好波，以為係應徵做脫星，隨即安排對方試鏡，之但係咩事都做晒，着緊衫嗰陣先知擺咗個大烏龍！影片由Chelsea Vegas、Aila Donovan、Elly Jaine等多位脫界素人演出，唔止有新鮮感，仲好有喜劇感呢！

按摩新丁 按摩院嚟咗新進女技師，第一件事應該做啲乜？由Fantasy Massage製作嘅《Up To No Good》，就畀到大家一個相當鹹濕嘅答案。影片由Joanna Angel同Billy Visual聯合執導，搵嚟Lily Glee、Kit Mercer、Aften Opal等多位索女脫星演出，故事發生喺一間按摩院，新到技師Lily Glee第一日返工就被安排接受訓練，去咗一名鹹濕客人嘅房間，結果佢嘅服務質素大獲好評，最終成為按摩院嘅大紅人添。

膽大妄為 新入職嘅同事通常會表現得比較拘謹，但凡事都有例外，好似呢套由Girlsway所推出嘅《Caught Watching Porn》，片中嘅新人可謂膽大妄為，返工第一日就喺辦公室偷睇鹹片！影片由Bree Mills執導，故事講述巨乳鹹濕妹Nina North因為新入職，比較清閒，居然喺自己個位偷睇鹹片兼自娛，好衰唔衰又被好色男波士撞破，跟住要接受乜嘢處分，相信大家都估到吧！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：辦公室主題嘅四仔有好多，呢3套作品算係拍得唔錯，特別係《True Amateurs #21》，除咗劇情好有喜劇感，仲搵嚟一班素人脫星演出，值得一睇再睇。

撰文：魂