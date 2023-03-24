網紅熱搜：Dan Dangler直播露半球激戰

無論你鍾唔鍾意打機，如果有位樣靚身材正嘅索女，唔單止係正宗機迷，更係打機高手，相信係男人都一定會勁冧，講緊嘅就係呢位美國人氣網紅Dan Dangler喇！

強項射擊 曾經有個美國網絡論壇搞咗個調查，睇吓男人會選擇樣靚身材正，卻討厭打機嘅索女，定揀個樣貌同身材普通，但喜歡打機嘅女仔做女朋友？結果居然有超過6成嘅網民選擇後者，其中嘅原因都幾特別，例如有人話與其送名牌手袋同首飾，送部遊戲機嘅成本會較低，亦有人話女友鍾意打機，就唔怕佢晚晚夜蒲唔返屋企。

如果從呢點嚟睇嘅話，就唔難明點解呢位嚟自美國嘅人氣打機女主播Dan Dangler人氣咁高喇！早喺2018年開始做打機直播嘅佢，唔單止樣靚身材正，打機技術更係高超，尤其係射擊遊戲可謂百發百中，難怪佢成功吸納超過45萬粉絲。

口甜舌滑 擁有激凸上圍嘅Dan Dangler，每次直播都例必會着吊帶背心上陣，露出大半球相當吸睛，加上佢口才了得，就算唔係機迷，都會畀佢迷倒。原來佢自細嘅夢想係做電台DJ同女主持，所以不斷訓練自己嘅口才，難怪佢咁口甜舌滑啦！

後來網絡興起性感打機直播，佢便開設帳號加入行列，憑住迷人身材同高超技術，睇到機迷嘩嘩聲，令佢人氣直線攀升，佢亦乘勢開設社交帳號，分享性感誘人嘅福利相，實行做埋網紅，雖然曾經因為相片尺度過火而被封帳，反而更催谷佢嘅人氣，繼續喺網上全力吸金。

社交網站 樣靚身材正嘅Dan Dangler，喺社交網分享嘅福利相，真係夠晒吸睛，而佢更開設埋OnlyFans嘅會員帳號，等粉絲睇到辣度更高嘅寫真，引爆慾望！

Profile 出生地：美國

身高：166cm

三圍：36DD-25-36

撰文：魂