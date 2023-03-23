洋媚女子：Sexy吊帶襪誘你癡狂

白色嘅絲襪雖然正，但美國調查指男士更愛白色吊帶襪，話呢種服飾最能凸顯女性嘅魅力，認唔認同就見仁見智，但可以肯定嘅係以此為主題嘅四仔勁吸睛呀！

直入正題 吊帶襪本身已令人有遐想，而片廠Private所出品嘅《Anal Nubiles》就話畀大家知，吊帶襪加美股更加令男人難以抗拒。由Gabi Gold、Anya Krey、Lina Luxa等多位巨臀脫星演出，佢哋喺片中化身攝影模特兒，一開始便有大量內衣及身材大特寫嘅鏡頭，當然重點梗係唔少得一眾脫星嘅誘人美股啦！滿足晒眼球之後，就直入正題上床埋身肉搏，完全冇劇情可言，最啱鍾意睇純粹曳曳演出嘅四仔迷。

狂野派對 同樣係由Private製作嘅《British Sexy Weekend》，由四仔名導DiSanto執導，並搵嚟Jolee Love、Honour May、Shay London等多位英國巨乳脫星演出，故事講Jolee Love同男友睇完四仔後諗住搞嘢，點知被男友拒絕，一怒之下，佢約埋班閨密去旅行，以一身性感白色吊帶襪造型喺酒店開狂野派對，正當房內呻吟聲不斷之際，男友突然出現，呢鋪真係唔知點收科！

鹹濕波士 以鹹濕辦公室為題材嘅四仔，相信大家都睇過唔少，而Slayed推出嘅《Boss #2》今次加埋白色吊帶襪元素，增加誘惑味道。由Sophia Leone、Emma Hix、Kylie Rocket等美腿脫星參演，單係呢個演出陣容，對腿控四仔迷嚟講已經相當吸引，故事發生喺一間古怪公司入面，波士有白色吊帶襪癖好，所以公司嘅女職員清一色要着白色吊帶襪，不過咪以為鹹濕波士會得米，因為早喺佢行動之前，成班男同事已經按捺不住搶閘開波！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：雖然白色吊帶襪係深受男士歡迎嘅性感服飾，但呢個元素放喺四仔作品入面，要拍得好一啲都唔容易，好似《Anal Nubiles》就用上大量特寫鏡頭，嚟滿足觀眾嘅眼球，而《British Sexy Weekend》同《Boss #2》咁，能夠加入劇情，絕對係相當唔錯嘅作品。

撰文：魂