今夜一丁：金子智美G爆乳輕熟愛神

喺希臘神話中，有位神明同性愛與慾望有關，佢就係愛神厄洛斯（Eros）；而喺日本寫真界，有位女優被稱為愛神嘅化身，一來外表生到好似神仙姐姐咁靚，二來演出風格能挑起男士嘅慾望，佢就係金子智美。

迷人韻味 喺日本，一般寫真女優去到拍攝全裸寫真呢個地步，下一步往往係投身AV界，但亦有例外，好似四大妖艷尤物——春野惠、小田飛鳥、染谷有香，同今日為大家介紹嘅金子智美，雖然演出風格大膽，極盡挑逗意味，甚至三點盡露都照去，但就憑實力一直留守喺寫真界。講番現年33歲嘅智美，即使已經係一名輕熟女，但明艷照人，完全睇唔出絲毫老態，甚至比初出道時更有吸引力。身材方面，智美唔止有一對飽滿G奶，仲好努力做運動，所以家陣個屁股又大又圓又結實，真係正過以前多多聲！

全裸冇Say No 之前曾經做過超人氣女團AKB48成員嘅智美，喺2014年正式加入寫真女優行列，成績相當理想，試過喺選美活動「Miss Action 2017」中取得冠軍。由於阿妹喺拍寫真時，作風大膽，動作極具挑逗意味，所以被人稱為「愛神厄洛斯之化身」，更有人搵佢同另一位智美——森咲智美作比較。論人氣，已貴為寫真界天后級人馬嘅森咲智美無可否認係高少少，但講到演出大膽，始終唔及金子智美，事關後者願意喺鏡頭前全裸出現，畀支持者一窺全豹，呢份拚搏精神真係抵讚！

社交網站 金子智美經常出席攝影會，又會為唔同媒體影相，而部分作品會上載到社交網同大家分享，不妨多啲Click入去睇吓喇！

Profile 年齡：33歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35

撰文：魂