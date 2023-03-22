色日放送：由朝做到晚 同居好操勞

好多人都唔想被婚姻束縛，所以選擇同居生活。日本AV界亦有唔少以同居為主題嘅作品，講女友飢渴到不得了，一早起身就要「晨操」，食完午飯又激戰，沖涼時嚟個鴛鴦戲水，臨瞓前再「晚練」，係就係開心，不過咁操勞，隨時搞到精盡人亡呀！

AV有情人 於Moodyz出品嘅《與兒時朋友的同居5天》中，健太郎嘅父母因為去旅行，於是安排佢喺青梅竹馬宮下玲奈嘅屋企住幾日，方便互相照顧。雖然兩人由細玩到大，但係玲奈一直睇唔起健太郎係怕醜毒男，所以對佢態度冷淡。有一晚，玲奈發現健太郎喺房睇AV，令佢大感興趣，仲睇到慾火高漲，同時見到健太郎亦「硬朗」起來，於是忍唔住衝入房拉對方上床！就係咁，喺呢段短短嘅同居日子中，佢哋每日都嘗試不同床上玩法，盡情發洩。

爽過中頭獎 喺S1推出嘅《1日6發下筆同棲生活》入面，演出嘅素人男真係爽過中頭獎呀，因為佢有幸可以同巨乳網紅女優Unpai進行一日同居生活，而呢位素人男之所以被選中，皆因佢係青頭仔，而Unpai會為佢帶來難忘嘅破處經歷！一開始，Unpai便做足前戲，然後就埋牙激戰，當然一次梗係唔夠喉啦，所以Unpai會再加以刺激，同素人男梅開二度，結果喺整整一日當中，兩人足足上演咗6場肉搏戰，而喺Unpai嘅細心調教之下，素人男嘅床上功夫更大大進步呀！

魔舌魅力 由片廠Materiall製作嘅《口技惡魔與唾液慵懶同居生活》，講彌生美月係近期表現絕佳嘅出色癡女，今次佢搵咗個男仔和正同居，對方見到又索又好身材嘅美月當然食指大動，但係美月就叫佢瞓低唔使郁，因為阿妹最鍾意做主導，施展口舌功夫後，再移船就磡瘋狂騎乘一番，不過美月性慾旺盛，梗係要大戰多個回合啦！不過和正唔使擔心，因為美月憑其上乘口技，好快就可以令佢重振雄風，砌多幾次都一樣冇問題！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺今次為大家介紹嘅「同居系列」中，本仙最鍾意宮下玲奈主演嘅《與兒時朋友的同居5天》，雖然玲奈身材唔算激凸，但勝在青春可愛，今次扮演傲驕女夠晒入型入格，由佢睇唔起男主角，到後來睇AV結緣，兩人相處如膠似漆，劇情有晒鋪排，令觀眾睇得投入又過癮。

撰文：賢