睇片學英文：性事擺上枱 興奮到模糊

《Take Me On The Massage Table》按出慾火

Table有好多種,而Massage Table就係指按摩床。話時話,有好多四仔故事都喺按摩床上發生,呢套由Fantasy Massage喺2021年推出嘅《Take Me On The Massage Table》,可以話係近年拍得最精彩嘅作品之一。影片由Barrett Blade同Bree Mills聯手執導,搵嚟Brenna Sparks、Kendra Spade、Jaye Summers等多位身材火辣嘅脫星演出,故事發生喺一間瀕臨倒閉嘅情慾按摩院,一班男技師為咗保住飯碗,決定以高超嘅床技嚟冧客,結果唔止喜出望外,過程仲要係峰迴路轉。