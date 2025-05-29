宏觀分析：關稅頻變 股市警號未解除

美國總統特朗普不斷變化的關稅政策，或導致2025年下半年美國經濟增長放緩、通脹上升和不同行業之間的盈利差異更大，因此繼續保持對環球股票中性配置，偏好具營運規模和強勁資產負債表的優質股票，以應對宏觀環境不確定性。

與人工智能（AI）相關企業的盈利增長，或較貿易和消費者敏感的行業更為持久，市場對標普500指數未來一年的每股盈利增幅自4月8日以來跌近1%，唯獨美國「科技七雄」的盈利增幅仍維持不變，反映相關盈利韌性。

對歐股影響未盡反映 相反，美國消費相關股票或尚未完全反映關稅的全部影響。美國消費韌性已偏向必需消費品（食品、汽油、串流媒體），亦明顯減少大額購物。年初至今的相對表現亦反映該消費動態，娛樂和食品飲料公司股價升10至20%，汽車、耐用消費品和航空公司則錄得雙位數跌幅。

美股第一季業績期中，36%消費企業下調或抽起全年盈利及收入指引，抽起業績指引的零售和服裝公司股價跌幅最大。現時對美國消費者的強韌程度保持謹慎，而主要消費行業龍頭的前瞻指引亦反映前景看法不一。

雖然特朗普暫緩對歐盟商品徵收50%關稅的期限延至7月9日，但投資者仍需小心最新的關稅建議，或拖累歐洲股票每股盈利增長及股價走勢。市場分析師對今年歐股每股盈利按年增幅的預測共識，已從美國4月2日「解放日」前的約7%，降至現在約2%，若美國向歐盟實施50%的廣泛關稅稅率，由宏觀經濟出發的自上而下盈利預測模型顯示，歐股每股盈利按年變幅或需再降5至6個百分點至跌約4%。

仍看好短中年期美債 然而，目前股價反映未來12個月歐股每股盈利可按年升約4%，換句話說，泛歐600指數或需由現水平再跌約7至8%，以反映若美國執行新關稅安排對盈利的負面影響。

信貸評級機構下調美國政府信用評級，加上財政赤字可能大幅上升，或導致美國國債孳息率曲線急劇陡峭化，30年期美債孳息率曾升穿今年高位5.02厘，較大機會上試5.18厘。關稅導致的通脹風險，以及美國財政赤字，相信會令較長年期債券價格面對下行壓力。短至中年期債券的表現亦符合預期，3至5年的美國債券總回報指數（包括3至5年到期而信用評級達AA2/AA3的美國定息工具）年初至今升近2.8%，跑贏債市，過去一周債市加劇波動時仍可力保不失，投資者可繼續偏好優質短至中年期美債。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪